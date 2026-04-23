Laikapstākļus ietekmē ciklona rietumu mala. Laika prognoze ceturtdienai

LETA
6:49, 23. aprīlis 2026
Ceturtdien Latvijā ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12-17 metriem sekundē, vējainākā diena gaidāma Rīgā un Zemgalē. Sinoptiķi prognozē, ka nav gaidāmi nokrišņi, debesīs galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6..+11 grādiem.

Rīgā gaidāms sauss un saulains laiks, vēja ātrums brāzmās palaikam sasniegs 17 metrus sekundē, gaisa temperatūra būs +6..+8 grādi.

Laikapstākļus ietekmē ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Latgalē līdz 1012 hektopaskāliem Kurzemē.

Latvijā pārsvarā skaidrs un vējains laiks

Ceturtdienas rītā Latvijā ir lielākoties skaidrs laiks, bez nokrišņiem, liecina meteoroloģiskā informācija.

Ziemeļu vēja ātrums brāzmās daudzviet valstī sasniedz 10-15 metrus sekundē. Stiprākās vēja brāzmas pēdējā diennaktī bija 18 metri sekundē Rīgā.

Gaisa temperatūra +1..+6 grādi. Gaisa kvalitāte laba.

Rīgā agrā rītā skaidras debesis, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4-8 metri sekundē, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra +5 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +7,8 grādiem Pāvilostā un Ventspils ostā līdz +17,2 grādiem Bauskā un Dobelē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. aprīlī bija +32 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -12 grādi Alpu kalnos.

