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Baudi sauli, kamēr vari! Dienas gaitā laikapstākļi vietām krasi mainīsies 0

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LETA, LA.lv
9:01, 7. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Kā liecina sinoptiķu prognozes, dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme – laiks būs saulains, vietām debesis aizklās mākoņi un nokrišņi nav gaidāmi. Vēlāk gan situācija vietām mainīsies.

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Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidrietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, un gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.

Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, vakarā debesis apmāksies. Diena būs sausa, gaisam iesilstot līdz +22..+24 grādiem. Pūtīs lēns vējš.

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