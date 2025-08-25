Laiks gurķoties! Āzijas stila svaigie salāti 0
Sojas mērce, ingvers, čili asums, sezama sēklas gurķi padarīs par pārliecinošu Austrumu virtuves pārstāvi. Tas labi garšos ar rīsiem vai wok pannā gatavotām nūdelēm un vistu.
Sastāvdaļas
2 svaigi gurķi
1 ēdamkarote sojas mērces
1 tējkarote rīsu etiķa vai ābolu etiķa
1/2 tējkarotes medus vai cukura
1 tējkarote sezama eļļas
1/2 tējkarotes rīvēta ingvera
1 šķipsniņa čili pulvera (pēc vēlēšanās)
1 ēdamkarote sasmalcinātu lociņu vai kinzas
1 tējkarote grauzdētu sezama sēklu
Pagatavošana
Gurķus sagriež ripiņās vai garenās strēmelēs un liek bļodā. Sajauc sojas mērci, etiķi, medu, sezama eļļu un ingveru.
Pārlej gurķiem un rūpīgi samaisa. Pievieno čili pulveri, lociņus un sezama sēklas. Pasniedz uzreiz vai ļauj iemarinēties 10 minūtes ledusskapī.