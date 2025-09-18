Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Ilya PITALEV and Sarah Meyssonnier / various sources / AFP

Tramps pārskaities: Tā nav tāda cilvēka rīcība, kurš vēlas mieru! 0

LETA
18:13, 18. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien vizītē Lielbritānijā atzinis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins viņu ir patiešām pievīlis, turpinot karu Ukrainā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes var sākt gatavoties patiesu bagātību tērēšanai: veiksme uzsmaidīs tikai trim
Veselam
Organisms sāk prasīt lielāku uzmanību? 8 pārtikas produkti, kurus ikvienam vīrietim, sasniedzot 50 gadu slieksni, būtu jāiekļauj savā uzturā
Kremlis gatavojas pieņemt ekstrēmu lēmumu: tas mainīs dzīvi miljoniem cilvēku
Lasīt citas ziņas

Tramps kopīgā preses konferencē ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru sacīja, ka agrāk domājis, ka Ukrainas konfliktu būs visvieglāk izbeigt, pateicoties viņa attiecībām ar Putinu, taču Putins viņu ir pievīlis. “Viņš patiešām ir mani pievīlis,” atzina Tramps.

Savukārt Stārmers pavēstīja, ka ir jāpastiprina spiediens uz Putinu, lai panāktu mieru Ukrainā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ezis nozog suņa rotaļlietu un kļūst par “TikTok” zvaigzni
Kokteilis
Privātais detektīvs atklāj viltību, ko izmanto “krāpēji”, lai aizmiglotu partneriem acis
VIDEO. Neticams skats! 3000 droni virs Vatikāna izgaismo pārsteidzošus mākslas darbus

“Mēs strādājam kopā, lai apturētu slepkavības Ukrainā. Putins pēdējās dienās ir parādījis savu īsto seju, uzsākot lielākos uzbrukumus kopš iebrukuma sākuma. Tiek izliets vēl vairāk asiņu, tiek nogalināts vēl vairāk nevainīgu cilvēku. Bezprecedenta NATO gaisa telpas pārkāpumi. Tā nav tāda cilvēka rīcība, kurš vēlas mieru,” sacīja Stārmers.

Stērmers sacīja, ka viņš ar ASV prezidentu ir apspriedis veidus, kā palielināt aizsardzības atbalstu Ukrainai.

“Tāpēc mēs šodien apspriedām, kā mēs varam stiprināt aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un izlēmīgi palielināt spiedienu uz Putinu, lai tas piekristu miera līgumam,” piebilda Lielbritānijas premjerministrs.

Jau vēstīts, ka Tramps otrdien ieradās valsts vizītē Lielbritānijā, kur ticies gan ar karaļnama pārstāvjiem, gan politiķiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Ka tik vējš neaizpūš tavu cepuri!” Lūpu lasītāji atklāj, ar kādām laipnībām apmainījušies karaļnams un Trampa svīta
Tramps no kaut kā baidās? Vizītē Lielbritānijā viņš ieradies ar savu “Zvēru”
Polija tuvāk konfliktam nekā jebkad iepriekš kopš Otrā pasaules kara; Tramps sniedzis pirmos komentārus par droniem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.