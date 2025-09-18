Tramps pārskaities: Tā nav tāda cilvēka rīcība, kurš vēlas mieru! 0
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien vizītē Lielbritānijā atzinis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins viņu ir patiešām pievīlis, turpinot karu Ukrainā.
Tramps kopīgā preses konferencē ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru sacīja, ka agrāk domājis, ka Ukrainas konfliktu būs visvieglāk izbeigt, pateicoties viņa attiecībām ar Putinu, taču Putins viņu ir pievīlis. “Viņš patiešām ir mani pievīlis,” atzina Tramps.
Savukārt Stārmers pavēstīja, ka ir jāpastiprina spiediens uz Putinu, lai panāktu mieru Ukrainā.
“Mēs strādājam kopā, lai apturētu slepkavības Ukrainā. Putins pēdējās dienās ir parādījis savu īsto seju, uzsākot lielākos uzbrukumus kopš iebrukuma sākuma. Tiek izliets vēl vairāk asiņu, tiek nogalināts vēl vairāk nevainīgu cilvēku. Bezprecedenta NATO gaisa telpas pārkāpumi. Tā nav tāda cilvēka rīcība, kurš vēlas mieru,” sacīja Stārmers.
Stērmers sacīja, ka viņš ar ASV prezidentu ir apspriedis veidus, kā palielināt aizsardzības atbalstu Ukrainai.
“Tāpēc mēs šodien apspriedām, kā mēs varam stiprināt aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un izlēmīgi palielināt spiedienu uz Putinu, lai tas piekristu miera līgumam,” piebilda Lielbritānijas premjerministrs.
Jau vēstīts, ka Tramps otrdien ieradās valsts vizītē Lielbritānijā, kur ticies gan ar karaļnama pārstāvjiem, gan politiķiem.