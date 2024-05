Foto: Paula Čurkste/LETA

“Paši deportēja sevi uz citām valstīm.” Deputāts lūdz Ģenerālprokuratūru vērtēt kolēģes izteikumus saistībā ar deportācijām Ieteikt







Saeimas deputāts Gatis Liepiņš (JV) ir vērsies Ģenerālprokuratūrā, aicinot izvērtēt, vai opozīcijas deputātes Viktorijas Pleškānes izteikumos no Saeimas tribīnes par deportācijām nav saskatāms Krimināllikuma pārkāpums.

Reklāma Reklāma

Liepiņu neapmierina Pleškānes šodien Saeimas sēdē teiktais: “Tajos laikos (…) no Baltijas valstīm deportēja laikam 90 000, puse no viņiem bija no Latvijas – 50 000 līdz 45 000. Jūsu politikas dēļ 300 000 savas vēlmes dēļ paši deportēja sevi uz citām valstīm. Tikai 30 gadu laikā 300 000 izbrauca no Latvijas tādas politikas dēļ.”

Iesniegumā ģenerālprokuroram Jurim Stukānam Liepiņš pauž viedokli, ka Pleškānes teiktais “nepārprotami liecina” par vēlmi “rupji noniecināt” padomju okupācijas režīma īstenotās vardarbīgās Latvijas iedzīvotāju deportācijas, tās pielīdzinot brīvai darba spēka kustībai un brīvai dzīves vietas izvēlei Eiropas Savienībā. Liepiņš lēš, ka šāda veida apgalvojumu paušana, iespējams, ir krimināli sodāma.

Parlamentārietis lūdz ģenerālprokuroru izvērtēt, vai Pleškānes darbībās, paužot šos izteikumus, nav saskatāmas pazīmes Krimināllikumā minētam noziedzīgam nodarījumam par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu vai pazīmes par Krimināllikumā citā pantā minēta pārkāpuma izdarīšanu. Šajā kontekstā deputāts aicina ierosināt kriminālprocesu.

Kā ziņots, debatējot par Imigrācijas likuma grozījumiem saistībā ar valsts valodas zināšanu prasībām Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, deputāte Pleškāne, pieminot deportācijas, reizē norādīja, ka pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā īstenotās politikas dēļ 300 000 cilvēku “paši deportēja sevi” uz citām valstīm.

Pēc politiķes izteikumiem sēdes vadītāja, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) paziņoja, ka esot “spiesta atgādināt”, ka deputātu ētikas kodeksā ir norādīts, ka deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.

Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka no Saeimas tribīnes nav pieņemama deportāciju nozīmes un apjoma nonicināšana un samazināšana. “Ļaujiet jums atgādināt, ka 1941.gada deportācijās vienā naktī no Latvijas tika izvesti 15 400 cilvēku un 1949.gada deportācijās vienā naktī no Latvijas tika izsūtīti 42 149 cilvēki,” norādīja Saeimas priekšsēdētājas biedre.

Saeimas sēdē arī daži citi deputāti šodien no kolēģiem izpelnījās aizrādījumus par neatbilstošu izteikšanos saistībā ar padomju okupācijas laikā Latvijā veiktajām iedzīvotāju deportācijām jeb izsūtīšanām.