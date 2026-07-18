Latviešiem domātās granulas aizplūst uz Skandināviju? Augulis brīdina par deficītu Latvijā pirms apkures sezonas 0
Latvijā atkal aktualizējies jautājums par koksnes granulām un to pieejamību vietējā tirgū. Tuvojoties apkures sezonai, īpaši svarīgi kļūst tas, vai iedzīvotāji, kuru mājokļi tiek apsildīti ar granulām, spēs laikus un par pieņemamu cenu sagādāt kurināmo ziemai.
Komentējot situāciju TV24 raidījumā “Ziņu top”, zemkopības ministrs Uldis Augulis norāda, ka ministrija seko līdzi notiekošajam. Viņš atzīst, ka situācija granulu tirgū šobrīd izveidojusies sarežģīta, jo pieprasījumu un pieejamību ietekmē arī eksporta tirgi.
Pēc ministra rīcībā esošās informācijas, Skandināvijas valstīs granulu cena pašlaik esot labāka, tāpēc ievērojama daļa Latvijā saražoto granulu tiek izvesta uz ārvalstīm. Tas savukārt var radīt deficītu vietējā tirgū.
Augulis uzsver, ka Latvijai jābūt gatavai ziemai, jo nav zināms, kādi būs laikapstākļi un cik liels būs kurināmā patēriņš. Tāpēc, viņaprāt, situācija jāvērtē ļoti praktiski – vai Latvijas iedzīvotājiem būs pieejams pietiekams granulu daudzums.
Viņš pieļauj, ka nepieciešamības gadījumā varētu būt jādomā arī par tirgus aizsardzības mehānismiem, lai viss saražotais kurināmais neaizplūstu prom no Latvijas. Vienlaikus ministrs nesniedz konkrētu risinājumu, bet norāda, ka šis jautājums būs jāvērtē pēc situācijas attīstības.
Pēc Auguļa domām, Latvijā ir pietiekami daudz mājsaimniecību, kurās apkure balstās tieši uz granulām. Tāpēc vietējās vajadzības nedrīkst palikt otrajā plānā tikai tāpēc, ka ārvalstu tirgos par kurināmo iespējams saņemt augstāku cenu.
Ministrs uzsver, ka vispirms jādomā par Latvijas iedzīvotājiem un viņu iespējām nodrošināt mājokļus ar apkuri ziemā. Tas nozīmē, ka granulu pieejamības jautājums nav tikai uzņēmējdarbības vai eksporta tēma, bet arī ļoti praktisks sociāls jautājums.