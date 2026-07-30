Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis ieraksts par dzērienu cenām Valmieras pilsētas svētkos. Kāds apmeklētājs dalījies ar foto, kurā redzams plastmasas glāzē pasniegts Aperol Spritz, un norādījis, ka Valmierā šāds dzēriens maksājis 7,5 līdz 10 eiro.
Komentāri ilgi nebija jāgaida. Daļa cilvēku cenas sauc par “kosmosu”, citi atgādina – ja cilvēki pērk, tirgotājiem nav iemesla cenas samazināt.
“Vispār jau tiem, kam šī cena šķiet pārmērīga, vajadzētu pārstāt pirkt, nevis spļaudoties maksāt. Katrs, kas tomēr šādu cenu maksā, balso, ka viņu šāda cena apmierina,” raksta kāds komentētājs.
Cits piekrīt: “Tieši tā, pieprasījums veido piedāvājumu. Tirgus ekonomika.”
Vairāki komentētāji norāda, ka pilsētas svētkos un gadatirgos cenas pēdējos gados kļuvušas arvien augstākas. Kāds raksta, ka “pilsētas svētki ir palikuši par neadekvātu naudas slaukšanu”, bet cits piebilst: “Cena sakne, nereti, ir neadekvātās summas “par vietu” gadatirgū.”
Diskusijā cilvēki salīdzina arī cenas citos pasākumos. Kāds norāda, ka Engures “Atmodas Eliņgā” bezalkoholiskais dzēriens maksājis 7 eiro. Cits min, ka Salacgrīvas Zvejnieksvētkos alus glāze maksājusi 7 eiro, sidrs – 8 eiro, izlejamais prosecco vai Aperol – 10 eiro, bet viskijs ar kolu – 12 eiro.
Neizpaliek arī ironija par to, kā dzēriens pasniegts. Daļa komentētāju uzskata, ka par šādu cenu kokteilim vajadzētu būt vismaz stikla glāzē, nevis plastmasas traukā.
“Ja vēl būtu stikla glāzē, tad varētu to piķi maksāt. Bet šādā plastmasas…” raksta viens no diskusijas dalībniekiem.
Cits piebilst, ka glāzē bijis tik daudz ledus, ka “alko nevienā acī”. Vēl kāds komentētājs raksta, ka šāds Aperol plastmasas glāzē “nav Aperol, tā ir ņirgāšanās par Aperol un cilvēkiem”.
Daļa gan uz visu skatās mierīgāk. Kāds komentētājs norāda, ka viens kokteilis par 7,5 eiro nav pārmērība, ja svētkos par velti vai par salīdzinoši mazu naudu var redzēt vairākus koncertus.
“Viens kokteilis pa 7,5 nav daudz, ja rēķini, cik daudz koncertu iznāca redzēt,” raksta komentētājs.
Citi atzīst, ka šādās vietās vienkārši neko nepērk. “Es pilsētas svētkos, visādos gadatirgos un tamlīdzīgos pasākumos neko nepērku. Skopulis? Nē, kāpēc jādara muļķības?” raksta kāds diskusijas dalībnieks.
Vēl kāds atklāj, ka paņem līdzi savu dzērienu: “Tāpēc es ņemu blašķīti ar savu spritz visur.”
Tomēr diskusija nav tikai par alkoholu. Komentētāji norāda, ka līdzīgas cenas redzamas arī ēdieniem. Kāds raksta, ka “saujiņa frī kartupeļu, aplieta ar majonēzi, un pāris šašlika gabaliņi” maksājuši 15 eiro, bet cilvēks ēdis, sēžot uz trotuāra. “Bads prasa savu, acīmredzot,” komentē cits.
Kāds šo situāciju saista ar plašāku ikdienas cenu sajūtu Latvijā. “It’s Latvia, baby!” raksta komentētājs, piebilstot, ka arī Monako Jaungada tirdziņā ēdiens reiz šķitis lētāks nekā Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā.
Citi atkal uzsver, ka Latvijā publika tomēr ir gatava maksāt. “Mēs esam ēdāju un dzērāju tauta, un, acīmredzot, tirgotāji to ir sapratuši,” ironizē kāds komentētājs.
Diskusijā vairākkārt parādās salīdzinājumi ar Eiropu. Kāds raksta, ka daudz ceļo un vasaras sezonā Rietumeiropas valstīs Aperol Spritz vidēji maksājot līdz 8 eiro, bet Itālijā – lētāk. Cits piebilst, ka Venēcijā šī cena viņam īpaši iekritusi acīs, jo Valmierā dzēriens šķitis dārgāks, nekā gaidīts.
Oficiāli salīdzināmi dati gan jāuztver uzmanīgi, jo bāra, kafejnīcas un festivāla cenas atšķiras. Tomēr publiski pieejamie piemēri rāda, ka 7–10 eiro par dzērienu Eiropas pasākumos vairs nav nekas unikāls. Piemēram, “Aperol Spritz Index” Eiropas pilsētās norāda, ka Neapolē šo dzērienu var atrast pat par aptuveni 2 eiro, bet dārgākās tūristu vietās cena var būt būtiski augstāka.
Arī mazākos festivālos cenas nav vienādas. Vācijas “GARNIX Open Air” publicētajā piedāvājumā redzams, ka litrs alus maksā 6,50 eiro, savukārt Itālijas “Curtarock” festivāla kokteiļu ēdienkartē Aperol Spritz norādīts par 6 eiro.
Tāpēc Valmieras 7,5–10 eiro par Aperol Spritz daļai šķiet dārgi, bet citiem – jau ierasta pasākumu realitāte. Viens secinājums komentāros gan atkārtojas bieži: kamēr cilvēki pērk un rindā stāv, cenas, visticamāk, nekļūs zemākas.