Ainārs Šlesers: “Rail Baltica” ir vajadzīgs viens vadītājs, kam ir olas, nevis mīkstie – es tam būtu gatavs 0

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LA.LV
10:03, 30. jūlijs 2026
Viedokļi

Rīgas domes deputāts (Latvija pirmajā vietā), partijas “Latvija pirmajā vietā” valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers TV24 raidījumā “Runāsim atklāti” pauda gatavību iesaistīties “Rail Baltica” projekta problēmu risināšanā un kritizēja līdzšinējo projekta īstenošanas pieeju.

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Šlesers norādīja, ka gadiem ilgi par “Rail Baltica” tiek runāts ekspertu un konsultantu līmenī, taču, viņaprāt, nepieciešami konkrēti lēmumi un skaidra atbildība par projekta virzību.

Viņš pauda, ka būtu gatavs uzņemties darbu pie projekta sakārtošanas un uzsvēra, ka viņa skatījumā “Rail Baltica” nevar būt tikai dzelzceļa līnijas izbūve. Pēc Šlesera domām, projektam jābūt sasaistītam ar Latvijas ostām, lidostu, tehnoloģiju parkiem un biznesa attīstību.

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Šlesers īpaši izcēla nepieciešamību attīstīt teritorijas ap lidostu, piesaistot tehnoloģiju uzņēmumus un vienlaikus saglabājot arī militāro komponenti. Viņaprāt, infrastruktūras projektam jāveido plašāka ekonomiskā ietekme, nevis tikai transporta savienojums.

Viņš uzsvēra arī nepieciešamību pēc ziemeļu šķērsojuma, kur vienkopus būtu attīstīts ceļu, dzelzceļa un citas infrastruktūras savienojums.

Šlesers kritizēja līdzšinējo lēmumu pieņemšanas procesu, norādot, ka lieliem projektiem nepieciešams viens atbildīgs vadītājs ar pilnvarām pieņemt lēmumus. Viņaprāt, valsts pārvaldē nepieciešami cilvēki, kuri spēj uzņemties atbildību un izvērtēt iepriekš pieņemtos lēmumus.

Noslēgumā Šlesers pauda viedokli, ka “Rail Baltica” īstenošanā nepieciešamas būtiskas pārmaiņas un atbildīgo personu izvērtēšana.

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