Latvijā ļoti slikti mātes un bērna mirstības rādītāji – Inga Akmentiņa-Smildziņa par demogrāfiju 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem” vadītāja, skaidro, ka demogrāfija neaprobežojas tikai ar dzimstību, bet attiecas uz visu cilvēka dzīvi – no bērna ieņemšanas līdz dzīves nogalei. Viņa uzsver, ka kvalitatīva dzīve un veselība ir centrālais jautājums demogrāfijas politikā.
Akmentiņa-Smildziņa skaidro, ka nereti demogrāfija tiek saistīta ar dzimstību, bet patiesībā tā esot visa cilvēka dzīve – no bērna ieņemšanas līdz pat dzīves nogalei. Demogrāfijas jautājums ir par to, cik kvalitatīvi dzīve tiek nodzīvota. “Kļūstam par alkoholiķiem, un mūs ārstē valsts, vai mēs sportojam,” pauž Akmentiņa-Smildziņa.
Demogrāfija ir milzīgs process. Piemēram, vecāku zināšanas un pieejamā informācija par mazu bērnu riskiem iegūt traumas. “Lai mēs runātu par demogrāfijas politiku, tai ir jābūt visaptverošai stratēģijai. Tas nav par pabalstu palielināšanu, tas nav par īstermiņa maziem solīšiem vai solījumiem – tas ir milzīgs darbs, kuram valstī vajag vienu atbildīgo,” uzskata Akmentiņa-Smildziņa.
Viņa min arī veselības jautājumus. Piemēram, Latvijā jau sen ir ļoti slikti mātes un bērna mirstības rādītāji.