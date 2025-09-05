#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” komandiere ģenerālmajore Jete Albinusa (Jette Albinus) un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā komandieris pulkvedis Sedriks Aspiro (Cédric Aspirault) piedalās svinīgajā ceremonijā Ādažu militārajā bāzē, kas iezīmēja NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas palielināšanas līdz brigādes līmenim uzsākšanu un jaunās NATO daudznacionālās brigādes Latvijā izveidi, ko veidos vairāk nekā 3500 karavīri.
NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” komandiere ģenerālmajore Jete Albinusa (Jette Albinus) un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā komandieris pulkvedis Sedriks Aspiro (Cédric Aspirault) piedalās svinīgajā ceremonijā Ādažu militārajā bāzē, kas iezīmēja NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas palielināšanas līdz brigādes līmenim uzsākšanu un jaunās NATO daudznacionālās brigādes Latvijā izveidi, ko veidos vairāk nekā 3500 karavīri.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Latvijā mīklainos apstākļos pazudis Kanādas bruņoto spēku karavīrs 101

LETA
9:45, 5. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijā pazudis Kanādas bruņoto spēku karavīrs, kurš mūsu valstī pilda dienesta pienākumus, aģentūru LETA informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Reklāma
Reklāma
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
TV24
Aizmirsti par 72 stundu somu! Eksperti atklāj, kas patiesībā glābj krīzē
Lasīt citas ziņas

Nacionālie bruņotie spēki šādu informāciju saņēmuši no Kanādas bruņoto spēku Apvienoto operāciju pavēlniecības. Notiek karavīra meklēšanas darbi.

Kanādas Apvienoto operāciju pavēlniecības komandiera publiskais paziņojums savukārt liecina, ka 408.taktiskās helikopteru eskadriļas transportlīdzekļu tehniķis Džordžs Hols [George Hohl] pazudis kopš 2.septembra un pēdējo reizi redzēts Ādažos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps: Krievija un Indija ir kļuvušas par daļu no tumšās Ķīnas impērijas
“Viņi ir zagļi!” Medvedevs atklāj Kremļa patiesos plānus
Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons

Izmeklēšanu vada Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Kanādas bruņoto spēku Militāro policiju, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu, “izmantojot visus pieejamos resursus”, teikts NBS paziņojumā.

Par notikušo informēta karavīra ģimene. “Domās esam ar karavīra ģimeni un tuviniekiem,” pauž NBS, kas, atsaucoties uz ģimenes privātumu un nevēlēšanos traucēt izmeklēšanai, detalizētāku informāciju par pazušanu nesniedz, tostarp nav skaidrs, vai karavīrs pazudis tieši dienesta pienākumu izpildes laikā, vai savā brīvajā laikā ārpus militārajiem objektiem.

Jau ziņots, ka Kanāda ir Latvijā izvietotās NATO daudznacionālās brigādes vadošā valsts. Sabiedroto brigāde apvieno karavīrus no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Man tagad būs kara ministrija!” Tramps nāk klajā ar šo un vēl vienu svarīgu paziņojumu
Benzīna nebūs! Ukrainas spēki ar triecienu iznīcina Krievijas naftas noliktavu okupētajā Luhanskā
TV24
Maskavas galvenais uzsvars joprojām ir Ukraina. NATO eksperts uzskata, ka viss pārējais ir tikai politisks vēstījums
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.