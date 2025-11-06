Foto: Zane Bitere/LETA
Brīvības piemineklis Rīgā.

Cik izmaksā apdrošināt Brīvības pieminekli? Izrādās, ka summa nav maza 0

LETA
15:37, 6. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Risku apdrošinātājs “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) arī šogad Rīgas domei dāvina Brīvības pieminekļa apdrošināšanu 1,5 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja BTA pārstāvji.

BTA Brīvības pieminekli apdrošina 22. gadu un arī daudzus iepriekšējos gadus apdrošināšanas polise bija par 1,5 miljoniem eiro.

BTA valdes locekle Evija Matveja 14. novembrī plkst. 11 pie Brīvības pieminekļa apdrošināšanas polisi pasniegs Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam (P).

Pasākumā piedalīsies arī BTA darbinieki – zemessargi.

Jau vēstīts, ka BTA, kas strādā ar filiālēm Lietuvā un Igaunijā, auditētā peļņa pagājušajā gadā bija 7,745 miljoni eiro. 2024. gadā kompānija bruto prēmijās parakstīja 323,4 miljonus eiro.

BTA vienīgā īpašniece ir “Vienna Insurance Group”.

