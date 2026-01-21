Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki 24
Latvijā 18% darba devēju nākamo 12 mēnešu laikā plāno samazināt darbinieku skaitu, kas ir trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš, aģentūru LETA informēja SIA “Alma Career Latvia”, atsaucoties uz veikto aptauju.
Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka 26% darba devēju šogad plāno palielināt darbinieku skaitu, bet 23% uzņēmumu norādīts, ka izmaiņas nav plānotas.
“Alma Career Latvia” norāda, ka darbinieku skaita samazināšana visbiežāk saistīta ar uzņēmumu reorganizāciju, darbības efektivitātes uzlabošanu un augstākām prasībām pret darbinieku sniegumu. Tas liecina, ka samazinājumi nav tikai īslaicīga reakcija uz situāciju ekonomikā, bet arī daļa no strukturālām pārmaiņām uzņēmumu iekšienē.
Vienlaikus “Alma Career Latvia” atzīmē, ka tiem uzņēmumiem, kas plāno pieņemt jaunus darbiniekus, galvenais iemesls joprojām ir izaugsme un darba apmēra pieaugums. Tas apliecina, ka darba tirgus šogad attīstīsies nevienmērīgi – kamēr daļa uzņēmumu paplašinās komandas, citos būs vērojama darbinieku skaita optimizācija.
Aptaujas dati arī liecina, ka 47% darba devēju šogad plāno palielināt darbinieku atalgojumu, lielākoties to plānojot mērenu, robežās no 3% līdz 6%. Algu pieauguma galvenais mērķis ir noturēt esošos darbiniekus un mazināt inflācijas ietekmi.
“Alma Career Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa norāda, ka šis gads Latvijas darba tirgū nebūs vienkāršs – algas augs lēnāk, darba devēji kļūs piesardzīgāki, bet konkurence par kvalificētiem darbiniekiem un talantiem saglabāsies augsta, tāpat kā darba ņēmēju cīņa par pievilcīgāko darba devēju vakancēm.
Roziņa atzīmē, ka darbinieku skaita samazinājuma plānu pieaugums skaidri parāda, ka darba devēji kļūst piesardzīgāki, rūpīgi izvērtē izmaksas un efektivitāti, vienlaikus cenšoties saglabāt tos darbiniekus un talantus, kuri ir būtiski uzņēmuma veiksmīgai darbībai.
“Alma Career Latvia” min, ka kopumā darba devēju plāni iezīmē darba tirgu, kurā vienlaikus notiek gan izaugsme, gan optimizācija, taču piesardzība kļūst par dominējošo noskaņojumu.
Darba devēju aptauja norisinājās interneta vidē 2025. gada decembrī, Latvijā kopumā aptaujājot 118 uzņēmumu pārstāvjus no dažādām nozarēm.
Atsevišķos Rīgas pašvaldības resoros šogad plānota štatu samazināšana
Atsevišķos Rīgas pašvaldības resoros šogad plānota štatu samazināšana, šodien izskanēja Rīgas domes sēdē, kurā tiek skatīts pašvaldības šī gada budžets.
Atbildot uz opozīcijas deputātu jautājumiem, Rīgas domes Finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš sacīja, ka viņa vadītajā departamentā štata vietu skaitu plānots samazināt par aptuveni 5%.
Savukārt Rīgas pašvaldības Centrālajā administrācijā plānots štata vietu skaitu samazināt par 15 vietām.
Kā liecina pašvaldības mājaslapā publicētā informācija, Finanšu departamentā darbojas departamenta direktora birojs, Kvalitātes vadības nodaļa, Resursu pārvalde, Pašvaldības budžeta pārvalde, Finanšu uzskaites un pārskatu pārvalde, Administratīvā pārvalde, Nekustamā īpašuma nodokļa pārvalde un Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Centrālo administrāciju kā pienākumu izpildītājs vada pilsētas izpilddirektors Jānis Lange un tajā darbojas Audita un revīzijas pārvalde, Iepirkumu pārvalde, Juridiskā pārvalde, Kapitālsabiedrību pārvalde, Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvalde, Nodrošinājuma pārvalde, Cilvēkresursu pārvalde, Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, Civilās aizsardzības pārvalde un Komunikācijas pārvalde.
Kā ziņots, šodien Rīgas dome skata šī gada budžeta projektu.