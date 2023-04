Stingerus cīņā pret PSRS armiju 80. gados efektīvi izmantoja arī afgāņu modžahedi. Foto: WIKIPEDIA

Latvija ziedos Ukrainai visas vēl armijas rīcībā palikušās pretgaisa aizsardzības sistēmas "Stinger"







Latvija atsaukusies Ukrainas lūgumam piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas un ir pieņēmusi lēmumu ziedot visas vēl tās rīcībā palikušās sistēmas “Stinger”, Ukrainas Aizsardzības kontaktgrupas sanāksmē Ramšteinā, Vācijā, norādījusi Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

Sanāksmes laikā aizsardzības ministri pauda nelokāmu apņemšanos turpināt sniegt Ukrainai nepieciešamo atbalstu, lai stiprinātu Ukrainas militārās spējas atgūt visu savu teritoriju.

“Latvija ir atsaukusies Ukrainas lūgumam piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas un ir pieņēmusi lēmumu ziedot Ukrainai visas vēl mūsu rīcībā palikušās pretgaisa aizsardzības sistēmas “Stinger”. Mēs darīsim visu iespējamo, lai tās tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk,” norādījusi Mūrniece.

Papildus tam Latvija turpina īstenot vērienīgu Ukrainas karavīru apmācību programmu.

“Mūsu mērķis bija šogad dubultot Latvijā apmācīto Ukrainas karavīru skaitu, salīdzinot ar 2022.gadu. Šobrīd jau redzam, ka mums izdosies apmācīt vēl lielāku dažāda līmeņa Ukrainas bruņoto spēku karavīru skaitu. Esmu pārliecināta, ka līdz gada beigām Latvija būs apmācījusi gandrīz 3000 Ukrainas bruņoto spēku karavīrus,” norādījusi aizsardzības ministre.

Vienlaikus Mūrniece uzsvērusi, ka Latvija kopā ar citiem sabiedrotajiem strādā pie jaunas iniciatīvas, lai Latvijā apmācītu Ukrainas bruņoto spēku karavīrus.

Noslēgumā Mūrniece arī uzsvērusi, ka Latvijas atbalsts Ukrainai ir nemainīgs. Latvijas valdības, nevalstisko organizāciju un sabiedrības apņēmība sniegt visu iespējamo atbalstu nemazināsies. “Ir kritiski, lai visa demokrātiskā pasaule nepieļautu, ka to sabiedrības nogurst no šī kara, jo tieši uz to cer Krievija,” piebildusi ministre.

Ukrainas Aizsardzības kontaktgrupas sanāksme Ramšteinā apvieno vairāk nekā 50 valstis visā pasaulē, un tā tika izveidota ar mērķi kolektīvi atbalstīt Ukrainu, lai sniegtu atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un uzsāktās pilna mēroga karadarbības.