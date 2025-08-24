VIDEO. “Tas ir vērtējams kā sveiciens NATO!” Majors par nezināmo objektu, kas eksplodēja Polijas austrumos 0
Polijas austrumos Ļubļinas vojevodistē naktī uz trešdienu, 19. augustu, kukurūzas laukā nogāzies Krievijas militārais drons, pavēstīja amatpersonas. “Mēs atkal saskaramies ar provokāciju no Krievijas Federācijas puses ar Krievijas dronu,” žurnālistiem paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Lidaparāts nogāzies Ļubļinas vojevodistē pie Osinu ciema aptuveni 100 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu un 90 kilometru attālumā no robežas ar Baltkrieviju kukurūzas laukā ar detonāciju.
Interesantu faktu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” akcentēja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks: “Polijas bruņotie spēki norāda, ka ne Ukraina, ne Baltkrievija nav pārkāpusi gaisa telpu. Tātad drons ir lidojis zemu, un neviens to nav spējis fiksēt. Tā kā bija sprādziens, tad tas ir bijis Shahed drons. Motors, kas redzams bildē, nav mazs, tātad tas ir bijis trieciendrons.”
Ja no Baltkrievijas krievi dronus nelaiž, tad šis lidaparāts tiešām ir pārlidojis pāri visai Ukrainai, šķērsojot visu tās teritoriju: “Šie droni lido pat 2000 km, tāpēc šis nav bijis liels attālums priekš tāda,” saka Slaidiņš.
Tas ir vērtējams kā sveiciens NATO – ir, par ko padomāt; šie nav nekādā ziņā draudzīgie droni, secina Slaidiņš, piebilstot, ka labi, ka tas nenokrita uz dzīvojamām mājām, jo tādā gadījumā būtu cilvēku upuri.
Ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs sacīja, ka tas notika “īpašā brīdī, kad notiek miera sarunas, kad ir cerība, ka šis karš var beigties. Krievija atkal provocē.” Ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis nosodīja “jaunu mūsu gaisa telpas pārkāpumu no austrumiem”. “Ārlietu ministrija izteiks protestu šī pārkāpuma vaininiekam,” viņš rakstīja platformā “X”.
Polijas ģenerālis Darjušs Maļinovskis pavēstīja, ka lidaparāts “bija mānekļa drons, kas nebija bruņots, bet tam bija pašiznīcinoša kaujasgalviņa”. Neviens cilvēks nav cietis, bet netālajām ēkām trieciens izsitis logu stiklus.
Naktī uz trešdienu Ukrainā Ļvovas un Volīnijas apgabalos, kas robežojas ar Poliju, tika izsludināta gaisa trauksme. Tomēr ziņu par triecieniem šajos reģionos nebija.
A Russian “Shahed-132/136” One-Way Attack Drone crashed and exploded earlier today within a cornfield near the village of Osiny in Eastern Poland, over 50 miles from the border with both Belarus and Ukraine. The explosion thankfully resulted in only minor property damage and no… pic.twitter.com/bwLamH9xrF
— OSINTdefender (@sentdefender) August 20, 2025