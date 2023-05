Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas hokejisti pasaules čempionāta mačā pārspēj Kazahstānu







Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien “Arēnā Rīga” pasaules čempionāta B grupas sestajā spēlē pārspēja Kazahstānu.

Latvija svinēja panākumu ar 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

Divus vārtus guva Rodrigo Ābols, pa vieniem – Rihards Bukarts, Oskars Batņa, Mārtiņš Dzierkals, Miks Indrašis un Kaspars Daugaviņš.

Spēli aktīvāk sāka mājinieki, pa Artūra Šilova sargātajiem vārtiem Kazahstānas komandai pirmoreiz uzmetot vien vairākumā perioda vidū, kad divu minūšu sodu nopelnīja Kaspars Daugaviņš.

Jevgeņijam Rimarjovam nopelnot divas soda minūtes par grūšanu bortā, Latvija ieguva vairākumu, taču vienatnē pret Šilovu aizskrēja Arkādijs Šestakovs, taču Latvijas vārtsargs ripu atvairīja.

Tūlīt pretuzbrukumā devās Latvija, Rihardam Bukartam no zonas vidus ar metienu vārtu labajā apakšējā stūrī virs vārtsarga Andreja Šutova kājsarga izvirzot mājiniekus vadībā ar 1:0.

Pa rezultatīvai piespēlei 16.minūtē iemestajos vārtos tika arī Šilovam un Mārtiņam Dzierkalam.

Latvijas pārsvars vienādos sastāvos saglabājās, un 18.minūtē Oskars Batņa vārtu priekšā palaboja atkārtoto Kristapa Zīles metienu no zilās līnijas, panākot 2:0. Šajā brīdī vārtu priekšā vārtsargam skatu bez Batņas nosedza vēl trīs hokejisti, un ripa no Batņas nūjas iespurdza Šutovam caur kājsargiem.

73 sekundes pēc pārtraukuma Dzierkala došanos uz vārtiem pa labo pusi pārtrauca Daņils Butenko, nogāžot Dzierkalu uz ledus, taču pēc brīža izstumtajos vārtos, uzbrucējam ietriecoties Šutovā, ieslīdēja ripa, un video atkārtojums liecināja, ka ripa bijusi vārtos.

Pēc lēmuma par vārtu guvumu Kazahstānas komanda pieprasīja pārbaudīt, vai Dzierkals nav traucējis vārtsargam. Soģu lēmums bija negatīvs, un Kazahstānas komanda palika mazākumā.

Otrajā periodā turpinot uzbrukt Latvijai, trešdaļas vidū uz ģērbtuvēm devās Andris Džeriņš.

4:0 30.minūtē panāca Ābols. Daugaviņš no labās puses izslidoja no aizvārtes un meta pa vārtiem, bet trāpīja vārtu priekšā esošajam Ābolam, kurš no viņa atlēkušo ripu raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī.

Pretuzbrukumā trijiem pret diviem pēc Roberta Bukarta piespēles Dzierkala metienu tikai ar grūtībām atvairīja Šutovs.

Oskars Cibuļskis 37.minūtē saņēma divas minūtes epizodē ar Maksimu Muhametovu, bet mazākumu izdevās izturēt.

5:0 ar patālu metienu no kreisā aizsarga pozīcijas panāca Indrašis, rezultatīvas piespēles ieskaitot Ralfam Freibergam un Rihardam Bukartam.

Trešo trešdaļu kazahi sāka ar Ņikitu Bojarkinu vārtos, vārtu gūšanas momenti bija abām komandām, bet 6:0 Latvija panāca pretuzbrukumā, kad pēc Ābola piespēles Rūdolfs Balcers laukuma kreisajā pusē apspēlēja savu pretspēlētāju un piespēlēja uz labo iemetiena apli Daugaviņam, kurš ar pauzi apspēlēja Kazahstānas hokejistu, uz ceļiem noguldīja vārtsargu un raidīja ripu vārtu kreisajā stūrī.

52.minūtē otro reizi spēlē Latvija izmantoja vairākumu. Pēc uzvarēta iemetiena un Daugaviņa piespēles Balcers no aizvārtes piespēlēja vārtu priekšā Ābolam, kurš ar atkārtotu metienu raidīja ripu vārtu labajā stūrī.

Pa trim rezultativitātes punktiem šajā mačā nopelnīja Ābols (2+1), Daugaviņš (1+2) un Balcers (0+3), kurš saņēma mača labākā spēlētāja balvu Latvijas izlasē. Pa diviem (1+1) punktiem tika Dzierkalam, Batņam un Rihardam Bukartam.

Vārtos Šilovs “sauso” spēli aizvadīja, atvairot 16 Kazahstānas hokejistu metienus.

Pretiniekiem Šutovs tika galā ar 15 no 20 metieniem, bet Bojarkins atvairīja 12 no 14 ripām.

Dienas pirmajās divās spēlēs Rīgā Kanādas un Šveices spēlē ar 3:2 pārāki bija šveicieši, bet Čehija pieveica Norvēģiju ar 2:0.

Pēc piecām spēļu kārtām B grupā 15 punkti ir Šveicei, 13 – Čehijai un 11 punkti – Kanādai, kuras jau nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. 11 punktus sešās cīņās sakrājusi Latvija, pieci punkti ir Slovākijai, četri sešās spēlēs – Kazahstānai un piecās Norvēģijai, bet punktus nav guvusi Slovēnija.

Otrdien Latvija grupu turnīru pabeigs ar cīņu ar Šveici.

A apakšgrupā Tamperē Zviedrija ar 4:0 pieveica Franciju, Somija ar 3:1 apspēlēja Austriju, bet ASV ar 3:0 apspēlēja Dāniju.

A grupā līdere ar 15 punktiem piecās spēlēs ir ASV, 14 punktus piecās cīņās sakrājusi Zviedrija, bet sešās spēlēs 13 punkti ir Somijai, visām jau nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Piecās spēlēs astoņi punkti ir Dānijai un seši – Vācijai, četri punkti – Francijai, divi – Ungārijai, bet viens punkts sešās cīņās ir Austrijai.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Polija un Lielbritānija.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs triumfēja somi, kuri izšķirošajā mačā bija pārāki par Kanādu.

Pasaules čempionāts, kuru kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies no 12. līdz 28.maijam.