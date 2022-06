Latvijas iedzīvotāju aknu veselība strauji pasliktinās; 44% to nav pārbaudījuši

Publicitātes foto

Latvijas iedzīvotāju aknu veselība strauji pasliktinās, un lielākā problēma ir aknu aptaukošanās nepareiza dzīvesveida dēļ, kā arī dažādu iemeslu izraisīts hepatīts. Turklāt analīzes aknu veselības stāvokļa noteikšanai nekad dzīvē nav veikuši 44% iedzīvotāju, liecina “Gemius” un “Lotos Pharma” veiktās aptaujas dati.

Kas veicina aknu bojājumus

“Beidzamajos desmit gados aknu problēmas pieaug – vainojams, pirmkārt, dzīvesveids, mazkustīgums, ātrās uzkodas, alkoholiski dzērieni, jo īpaši alus, kas gan nav stiprais alkohols, tomēr ļoti veicina aknu aptaukošanos. Ikdienas praksē arvien biežāk izmeklējumos atklājas steatoze vai hepatoze – aknu aptaukošanās. Smagākā formā tā var izraisīt aknu iekaisumu jeb hepatītu,” pastāstīja gastroenterologs Hosams Abu Meri. Šāds stāvoklis nākotnē draud ar cirozi un aknu mazspēju, kad to funkcijas tiek ievērojami traucētas, parādās dzelte un problēmas ar asins recēšanu.

Otrkārt, dažādas nopietnas aknu slimību formas, tostarp fibrozi vai cirozi, var izraisīt saskarsme ar toksiskām vielām, un tas saistīts ar nepietiekamu darba aizsardzību. Treškārt, aknu bojājumus izraisa regulāra daudzu medikamentu lietošana. “Aknas cieš, ja cilvēks regulāri lieto šķietami “nevainīgus” bezrecepšu medikamentus, tostarp jāmin citramons, paracetamols, aspirīns, nemaz nerunājot par nopietnām recepšu zālēm, kurām ietekme uz aknām minēta kā bieži sastopama blakne.”

Ceturtkārt, dažādas aknu infekcijas, tostarp hepatīts A, B, C, ir izplatītas visā pasaulē. “Īpaši hepatīts C var pāriet arī hroniskā formā, kad pacients ir nēsātājs, bet par to pat nezina. Par aknu bojājumu viņš var uzzināt pēkšņi, kad parādās tā dēvētā kompensējošā ciroze. Ar vīrushepatītu tāpat var saslimt, saskaroties ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, piemēram, tetovēšanas procesā vai dzimumceļā. Tāpēc ieteiktu apmeklēt tikai sertificētus tetovēšanas salonus, nekādā gadījumā ne apšaubāmas vietas,” brīdina Abu Meri.

Kā darbojas organisma lielākā laboratorija

Normālā režīmā aknas strādā ar 5% – 10% potenciālās jaudas, un ikdienā, kamēr nerodas kādas problēmas, par tām daudz neaizdomājamies. Gadījumā, ja organismam rodas apdraudējums, jauda palielinās. Aknām nav sāpju receptoru, līdz ar to pat lielas izmaiņas aknu funkcijās var palikt nepamanītas.

Aknām piemīt ļoti augsta atjaunošanās spējas – pat tad, ja palikuši tikai 25% veselu aknu, tās spēj reģenerēties un atjaunot normālu darbību tajā apjomā, kādā aknu šūnas vēl nav pārveidojušās par rētaudiem. Aknas ir viens no noslogotākajiem orgāniem cilvēka ķermenī, tās darbojas nepārtraukti – gan tad, kad ēdam, gan starp maltītēm, gan tad, kad guļam.

“Svarīgākais aknu bojājumu novēršanā ir saprast, kā šī organisma lielākā laboratorija funkcionē un kas notiks, ja tā savas funkcijas vairs nespēs veikt – cilvēks aizies bojā 24 stundu laikā, jo citi orgāni to darbību kompensēt nespēj. Ja šo stāstu sabiedrība sapratīs, būs sperts liels solis vispārējās veselības uzlabošanā,” atzīst Latvijas uzņēmuma “Lotos Pharma” vadītājs Kaspars Ivanovs.

“Ne velti pēdējos gados daudz tiek runāts par šā orgāna transplantāciju, jo tas ir vienīgais, kaut arī dārgais un arī riskantais, veids, kā izdzīvot tiem, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ aknas stipri bojātas un nespēj funkcionēt.”

“Tēlaini izsakoties, aknas kopā ar nierēm ir sava veida atkritumu pārstrādes stacija: aknu darbības primārā funkcija ir filtrēt ne tikai ar pārtiku uzņemtās vielas, bet arī neielaist kopējā asinsritē to, kas būtu indīgs vai citiem orgāniem bīstams, kā arī nevajadzīgās vielas pārveidot tādā formā, ka tās var tikt izvadītas.” Aknās rodas arī visam organismam nepieciešamā enerģija, ko cilvēks patērē. Tā ir organisma laboratorija, kur notiek arī asins sintēze, lipīdu sintēze, olbaltumvielu sintēze un citi procesi.

Kas visvairāk bojā aknas:

kustību trūkums – neiztērētā enerģija uzkrājas aknās, veicinot taukainu aknu veidošanos;

ieelpotās kaitīgās vielas – izplūdes gāzes, benzīna vai acetona tvaiki, cigarešu dūmi;

alkohola lietošana;

medikamentu lietošana;

neveselīga pārtika, kas satur krāsvielus un konservantus;

pārmērīga treknu, ceptu, marinētu ēdienu lietošana, kā arī žāvējumi;

vīrusu infekcijas.

Taukainas aknas – dzīvesveida slimība

Taukainās aknas rodas, kad aknu šūnas, kurām būtu labā līmenī jāveic visi vielmaiņas un atindēšanas procesi, uzkrāj taukus, vāji funkcionē un nepilda tām deleģēto uzdevumu. Aknu steatoze jeb taukainā hepatoze sākas nemanāmi, un to uzrāda tikai aknu enzīmu analīzes asinīs – tieši šī iemesla dēļ aknu veselību vajadzētu regulāri pārbaudīt.

Agrīnajās stadijās šie bojājumi nav bīstami, bet, tauku nogulsnēm palielinoties, 20% gadījumu var izraisīt iekaisumu un veicināt citu aknu slimību attīstību – nealkohola steatohepatītu (NASH), kam var sekot saistaudu ieaugšana aknās jeb fibroze, vai pat aknu mazspēja, ciroze un vēzis.

Uzskats, ka ar aknu aptaukošanos sirgst tikai cilvēki ar lieko svaru un alkoholiķi, ir maldīgs. Ņemot vērā, ka šīs slimības rašanos ietekmē ne tikai pārmērīga alkohola lietošana, bet arī neveselīga pārtika un mazkustīgs dzīvesveids, kas raksturīgs lielai sabiedrības daļai, taukaina akna mūsdienās ir ļoti izplatīta.

Tauku uzkrāšanās aknās patiešām biežāk tiek konstatēta cilvēkiem ar lieko svaru un cukura diabēta pacientiem, bet riska grupā ir arī dažādu atslodzes diētu un bada kūru piekritēji.

Bīstami simptomi un veicamās pārbaudes

Aknas gandrīz nekad nesāp: ja kaut ko šajā apvidū jūt, tas varētu būt aknu apvalks, mēdz sāpēt arī žultsceļi. Izmaiņas aknās notiek pakāpeniski, taču, ja process nonācis pārāk tālu, par to vispirms liecina ādas un acu ābolu krāsas maiņa – tie kļūst dzelteni. To pamanīs gan pats pacients, gan viņa ārsts, un tad ar vislielāko varbūtību varēs domāt, ka, iespējams, vainojamas aknas. Vienlaikus jāuzsver, ka liela daļa aknu bojājumu, īpaši vīrusu infekciju izraisītu, norit bez dzeltes. Šādā gadījumā iespējamas sūdzības par sliktu pašsajūtu, nespēku vai smaguma sajūtu pakrūtē.

Lai noteiktu veselības stāvokli, ārsts parasti nozīmē analīzes, tostarp tādas, kas liecina par aknu darbību, piemēram, pārbauda fermentus ALAT, ASAT, kā arī GGT. ALAT (alanīnaminotransferāze) ir tipisks aknu bojājumu rādītājs – ja tas ir paaugstināts, aknās ir kāda problēma. ALAT aktivitāte parādās, jo aknu šūniņa ir bojāta un no tās asinīs nonāk lielāks ALAT daudzums.

ASAT (aspartātaminotransferāze) un GGT (gamma glutamiltransferāze) nav specifiski, bet gan tipiski aknu slimību rādītāji, tie var mainīties arī citu slimību gadījumā. Kad izmeklē pacientu aknu slimības, visus šos rādītājus analizē kopā, lai labāk saprastu bojājumu cēloni.

Parasti ārsti arī kontrolē, vai pacientam nav B, C vai cita infekcioza vīrushepatīta. Ja nav kārtībā aknu rādītāji, iespējams, tiks veikta aknu biopsija – paņemts aknu audu gabaliņš, lai mikroskopiski izpētītu, kāda rakstura bojājums radies, piemēram, taukainā hepatoze, fibroze vai pat ciroze, nav izslēgtas arī ģenētiskas slimības.

“20% analīžu Latvijā uzrāda bojātas aknas un apdraudētu aknu veselību – tas ir ļoti skaļš fakts, jo pirms četriem gadiem šis rādītājs bija tikai 9%. Lielākajai daļai ALAT/ASAT rādījums ir palielināts tikai nedaudz, tomēr tam vajadzētu pievērst uzmanību,” uzsvēra K. Ivanovs.

Kā stiprināt aknas?

Ja analīzes uzrāda negatīvi izmainītus aknu veselības pamatrādītājus vai, vēl sliktāk, cilvēks pamana iedzeltenus acu baltumus, steidzami jāpalīdz aknām atjaunot normālu darbību – krasi jāmaina dzīvesveids un jāievieš veselīgi paradumi, kā arī jāstiprina aknu darbību ar labvēlīgām vielām. Aknas stiprinoši, dabīgi līdzekļi atklāti jau pirms daudziem gadiem, un pētniecība šajā jomā joprojām attīstās.

Palīdzēt attīrīt aknas un uzlabot to bioķīmiskos rādītājus var esenciālo fosfolipīdu un silimarīna – lietošana. Vecākās paaudzes līdzekļus vēlamā efekta panākšanai, nereti jālieto ļoti bieži un lielās devās, tāpēc cilvēkiem ātri zūd apņemšanās iecerēto īstenot līdz galam.

Kā darbojas aknu aizsardzība ar Hepasan Forte?

Holīns veido esenciālos fosfolipīdus, palīdzot nodrošināt normālu aknu darbību. Esenciālajiem fosfolipīdiem piemīt pētījumos apstiprināts antioksidatīvs un antifibrotisks efekts.

Savukārt silimarīns ir mārdadža ekstrakts. Pētījumu rezultāti liecina, ka, lietojot silimarīnu, samazinās insulīna rezistence un var novērot ASAT un ALAT līmeņa pazemināšanos un normalizāciju.

Mārdadža un artišoka ekstrakti uztur normālu aknu veselību un veicina žults veidošanos.

Pienenes ekstrakts sekmē kuņģa un normālu aknu funkciju.

Aknu spēcinošu līdzekļu lietošana palīdzēs aknu veselību ievērojami uzlabot situācijā, kad nevēlamās pārmaiņas vēl nav kļuvušas neatgriezeniskas.