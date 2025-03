“Latvijas valdībā katrs sargā savu ministriju,” Bergs par aizsardzības finansējuma palielināšanu Ieteikt







TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutējot par to, kur ņemsim naudu, lai palielinātu aizsardzības finansējumu līdz 5% Normunds Bergs, elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs, LIAK prezidents, LTRK padomes loceklis norāda, ka Latvijas valdība bieži vien darbojas, kā konkurējošu ministriju kopums, kur katrs sargā savu teritoriju, taču tā nav pārāk efektīva sadarbība.

“Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši – tiešām valdība kā organizācija. Es gribētu teikt, ka ar ļoti retiem izņēmumiem, bet kopumā visa Latvijas valdība ir konkurējošu cilvēku kopums, kur katrs sargā to savu ministriju,” tā Bergs, norādot, ka valdībai nav vienota pieeja valsts jautājumiem. Bergs uzskata, ka šāda pieeja nav īsti efektīva, īpaši kad runa ir par aizsardzības politiku.

Viņš arī uzsvēra, ka valdībai vajadzētu pieņemt lēmumus pēc principa, kas tieši uzlabo valsts aizsardzību.

“Ja mēs skatītos uz Latvijas valdību kā uz vienotu komandu un katram lēmumam pieietu pēc principa – vai tas šogad uzlabos mūsu aizsardzības spējas – jā vai nē?” norāda Bergs, uzsverot, ka tādā gadījumā pat varētu atvēlēt 15% no iekšzemes kopprodukta (IKP)

Bergs atzīmēja, ka naudas jautājums šobrīd nav tik aktuāls, salīdzinot to ar 1991. gada krīzi, taču šobrīd Latvijai ir daudz lielāki finanšu resursi. “Tagad naudas ir ļoti daudz,” norāda Bergs, piebilstot, ka, lai palielinātu aizsardzības finansējumu līdz 5% no IKP, ir iespējams optimizēt esošo resursus un pārdomāti piešķirt līdzekļus, lai veicinātu valsts aizsardzību.

Bergs uzsvēra, ka šādas izmaiņas prasa pārdomātu pieeju, kas balstīta uz sadarbību starp ministrijām, kā arī uz izpratni, ka aizsardzība ir valsts ilgtermiņa drošības jautājums, kuru vajadzētu risināt uz vispārēju mērķu pamata, nevis katra ministrija individuāli.

