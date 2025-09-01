Laukos cenas būs lielākās! Mazumtirgotāji brīdina par jaunā likuma sekām 0
Latvijā atsevišķi mazumtirgotāji jauno alkohola tirdzniecības noteikumu dēļ pieļauj darba laika pārskatīšanu nākotnē, aģentūrai LETA atzina aptaujātie mazumtirgotāji.
Mazumtirdzniecības veikalu tīkla “Citro” mārketinga vadītāja Gunta Strēle aģentūrai LETA sacīja, ka gadījumā, ja nākotnē tiks novērots, ka klienti pielāgo veikala apmeklējuma laikus atbilstoši jaunajam regulējumam, iespējams tiks pārskatīti arī darba laiki. Piemēram, sākot darbu vēlāk no rīta vai slēdzot veikalu agrāk vakarā.
“Tomēr šobrīd konkrēti lēmumi šajā virzienā nav pieņemti,” norādīja Strēle.
“Top!” valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte minēja, ka “top!” veikalos pārdoto alkoholisko dzērienu apmērs ir samazinājies, taču iespējamās darba laika izmaiņas plānots izvērtēt oktobrī.
Veikalu tīkla “Aibe” pārvaldnieka SIA “Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija” attīstības direktors Juris Lamberts aģentūrai LETA norādīja, ka jaunās prasības alkohola tirdzniecībai pēc 1.augusta ir ieviesušas vairākas būtiskas izmaiņas. Tostarp ir jārēķinās ar to, ka lauku reģionos produkti var kļūt dārgāki, jo noteiktajās stundās būs jāspēj nopelnīt tik daudz, lai varētu samaksāt pārdevējiem algas un norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem.
Viņš minēja, ka alkohola tirdzniecība līdz šim veidoja aptuveni 25-30% ieņēmumu un, saīsinot laiku, kurā alkoholu var tirgot, tie varētu būtiski sarukt. Vienlaikus, iespējams, cilvēki sāks veidot uzkrājumus, kas alkohola patēriņu valstī kopumā nemazinās. Tāpat varētu kristies nodokļu ieņēmumi valsts budžetā, neizpildot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa prognozes.
Lamberts prognozēja, ka lielie veikali turpinās strādāt, nepārdodot alkoholu pēc noteiktā laika, “taču to drīzāk jāuzskata par labdarību nevis ekonomiski pamatotu darbību”.
Pēc viņa teiktā, šīs izmaiņas daudziem mazākiem veikaliem liks pārdomāt, vai vispār turpināt darbību, jo nelegālā alkohola pārdošana nekur nepazudīs, bet gan pastiprināsies.
Tāpat Lamberts norādīja, ka iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka veikalu darba laiks varētu tikt saīsināts, pielāgojot to alkoholisko dzērienu tirdzniecības laikam, jo ar piena un maizes pārdošanu nav iespējams nopelnīt pietiekami, lai samaksātu darba algas, nodokļus un komunālos maksājumus.
“Kopumā veikalu tīkls “Aibe” atbalsta mērķtiecīgu cīņu ar smago alkoholismu, taču tas būtu jādara sākot ar odekolona dzērājiem un nelegālā alkohola patērētājiem, kurus ieviestās izmaiņas nekādi neietekmēs,” sacīja Lamberts.
LETA jau vēstīja, ka no šā gada 1.augusta alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18.
