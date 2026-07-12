Šī mazā detaļa uz jaunām cepurēm mulsina daudzus – jāatstāj vai jāplēš nost? 0
Vai, nopērkot jaunu cepuri jeb, kā sarunvalodā mēdzam teikt, keponu, uzlīme būtu jāatstāj vai tomēr jānoņem? Izrādās, vienas pareizās atbildes nav – viss atkarīgs no stila, tradīcijām un personīgās gaumes.
Ja sākotnēji apaļā uzlīme, kas redzama uz jaunām cepurēm, kalpoja pavisam praktiskam mērķim – tā norādīja izmēru, modeli un apliecināja, ka cepure ir oriģināla, tad vēlāk tā kļuva par daļu no ielu modes kultūras, un daudzi cepures īpašnieki uzlīmi apzināti atstāja kā stila elementu.
Modes eksperti norāda, ka mūsdienās vairs nepastāv nekādu striktu noteikumu. Uzlīmi var gan atstāt, gan noņemt. Ja tev patīk izteikts “streetwear” tēls, uzlīme uz naga joprojām ir pieņemama. Savukārt klasiskāka stila piekritēji to parasti noņem uzreiz pēc iegādes.
Tomēr ir arī praktisks iemesls padomāt divreiz. Ja uzlīme uz cepures paliek ilgu laiku, saule var nevienmērīgi izbalināt audumu, un pēc tās noņemšanas var palikt redzams tumšāks nospiedums. Tāpat laika gaitā uzlīme var sākt lobīties vai atstāt līmes pēdas.
Arī interneta diskusijās viedokļi dalās, un tas nav novērojams tikai ārzemēs. Nesen arī Latvijas sociālā tīkla “X” lietotāji iesaistījās amizantā diskusijā par to, vai uzlīmei uz kepona jāpaliek savā vietā vai tomēr tā jāplēš nost.
Jāatstāj tak.
— Armands (@thearmi) July 9, 2026
Kā tad citi redzēs, ka esi nopirkusi, nevis kaut kur izrakusi lietotu? 😀 Esmu redzējusi, ka cilvēki staigā ar to uv filter uzlīmi uz saulenēm. Vienai radiniecei noplēsu, dabūju skaidroties, izrādās tā vajagot. Un vai ledusskapim ir jāatstāj uzlīme, ka tas glābj planētu?
— Eksperte (@Ramona04794985) July 9, 2026
Ja nags ieliekts, tad jāplēš, ja taisns, tad jāatstāj.
— Ant_LV (@Ant_LV) July 9, 2026
Jāatstāj
— Rabarbarzs 🇱🇻🇺🇦✌️ (@Tuksumsz) July 9, 2026
Nekad nesaprotu tos, kas atstāj to uzlīmi 🫣 pic.twitter.com/8r99kEVOf0
— Agnis ⚽️🇺🇦 (@Guganr2) July 9, 2026
Jāatstāj gadījumā, ja nodarbojies profesionāli ar beisbolu.
— Ernests Ozoliņš (@amisterErnestO) July 9, 2026
Plēs nost 🙂
— Zvejnieka dēls (@zvejnieka_dels) July 9, 2026