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Lavandu mode. Ja gribi nākamgad krāšņu ziedēšanu, nenokavē šogad izdarīt šo lietu 0

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Dārzs

Lavanda ir diezgan iecienīts dārza augs pēdējā laikā daudziem – tā priecē ar violetiem ziediem, patīkamo aromātu un piesaista bites un tauriņus. Taču vasaras otrajā pusē, kad ziedi sāk nobrūnēt un izskatīties ne tik pievilcīgi, daudzi dārzkopji pieļauj kļūdu – lavandu atstāj novārtā līdz nākamajam pavasarim.

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Tieši pēc noziedēšanas ir svarīgs laiks, lai parūpētos par augu. Pareiza apgriešana palīdz lavandai saglabāt kompaktu formu, neveidot kokainus, plikus stumbrus un palīdz nākamajā sezonā bagātīgāk ziedēt, par to vairāk skaidrots portālā Countryliving.com.

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