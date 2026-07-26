Ukrainas virsnieks ceturtdien, 2024. gada 14. novembrī, pētniecības laboratorijā nezināmā vietā Ukrainā demonstrē Krievijas palaista notriekta Shahed drona termobāru lādiņu.
Ukrainas virsnieks ceturtdien, 2024. gada 14. novembrī, pētniecības laboratorijā nezināmā vietā Ukrainā demonstrē Krievijas palaista notriekta Shahed drona termobāru lādiņu.
Foto. Scanpix/LETA

Ko pēc sevis var atstāt “Shahed”: “Flešs” brīdina par jaunām briesmām 0

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LA.LV
12:46, 26. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas militārpersonas izdomā arvien jaunus veidus, kā uzbrukt ukraiņiem arī pēc triecieniem. Proti, “Shahed” droni var nomest munīciju ar taimeriem, kas spēj eksplodēt pēc vairākām dienām.

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Par to paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks Serhijs Beskrestnovs, pazīstams kā “Flešs”.

Krievijas bezpilota lidaparāti arvien biežāk maina pieeju triecieniem pa civiliedzīvotājiem un rada riskus arī pēc paša uzbrukuma.

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Runa ir par atsevišķiem munīcijas elementiem ar detonācijas taimeri, kas uzbrukuma laikā var tikt izkaisīti apvidū. Viens “Shahed” spēj nest līdz 22 šādiem elementiem un pirms trieciena tos nomest caur speciālu lūku.

Katra munīcijas elementa iekšpusē ir detonators ar iepriekš iestatītu taimeri — no 24 stundām līdz 5 diennaktīm. Tas nozīmē, ka bīstamais priekšmets var vairākas dienas gulēt uz zemes un eksplodēt vēlāk, brīdī, kad neviens to negaida.

“Ja pēkšņi uz ielas pamanāt šādu priekšmetu, nekad netuvojieties tam,” uzsvēra Beskrestnovs.

Atgādinām, ka nesen “Flešs” publicēja karti, kurā ar sarkanu krāsu atzīmēta reaktīvo bezpilota lidaparātu trieciena zona. Šādi droni var uzbrukt gan kustīgiem, gan stacionāriem mērķiem.

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