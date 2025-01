Foto: Africa Studio/SHUTTERSTOCK

Kāpēc olīveļļa kļūst rūgta? Lielākā daļa cilvēku, iespējams, nepareizi to uzglabā







Eksperti ir secinājuši, ka lielākā daļa cilvēku pasaulē, iespējams, nepareizi uzglabā olīveļļu, kā rezultātā tā kļūst rūgta un zaudē kvalitāti, raksta izdevums “Daily Mail”.

Cilvēki visbiežāk olīveļļu glabā netālu no plīts, lai tā būtu viegli pieejama.

Diemžēl tas var paātrināt eļļas oksidēšanos, padarot to rūgtāku un mazāk kvalitatīvu.

Pēc ekspertu domām, ideāli būtu to novietot vēsā un tumšā vietā – prom no gaismas, karstuma un skābekļa.

Atšķirībā no vīna olīveļļa ar laiku nekļūst labāka, tāpēc to nevajadzētu glabāt gadiem ilgi. Fakts ir tāds, ka pēc pudeles atvēršanas olīveļļa tiek pakļauta skābekļa iedarbībai, kas izraisa produkta kvalitātes pasliktināšanos.

Lai saglabātu olīveļļas izcilo garšu un veselībai labvēlīgās īpašības, ieteicams atvērtu pudeli izlietot dažu mēnešu laikā.

Pētnieki norāda, ka olīveļļas kvalitātes saglabāšanai to ieteicams turēt tālu no jebkādiem siltuma avotiem, tomēr to nevajadzētu likt arī ledusskapī.

Uzglabāšana ledusskapī nepagarinās eļļas derīguma termiņu, bet var pasliktināt tās kvalitāti. Vislabākā izvēle – vēss un tumšs skapis.

Eksperti mudina pievērst uzmanību arī olīveļļas iepakojumam. Pētījumi liecina, ka vajadzētu izvairīties no eļļas, kas tiek pārdota caurspīdīgās plastmasas pudelēs, jo tās var sabojāt produkta garšu.

Ideāli piemērots iepakojums ir metāla bundžas vai tumša stikla pudeles, kas palīdz aizsargāt eļļu no gaismas iedarbības un saglabāt tās kvalitāti.

Nav noslēpums, ka olīveļļa ir ļoti vērtīga cilvēka veselībai.

Tā ir bagāta ar veselīgām taukskābēm, īpaši mononepiesātinātajām taukskābēm, kas palīdz samazināt sirds slimību risku.

Olīveļļa satur arī daudz antioksidantu, kas palīdz cīnīties pret iekaisumiem un aizsargā šūnas no bojājumiem. Tā var arī palīdzēt samazināt asinsspiedienu un uzlabot holesterīna līmeni.

Turklāt olīveļļa ir laba gremošanas sistēmai, jo tā palīdz uzlabot zarnu darbību un var palīdzēt novērst aizcietējumus. Tā ir arī lielisks vitamīnu E avots, kas ir svarīgs ādas veselībai un imūnsistēmas stiprināšanai.