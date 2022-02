“Lielie likumi lai paliek nākamajam, bet es gribētu…” Pavļuts atklāj, ko centīsies paveikt, vēl ministra krēslā sēžot Ieteikt







„Esmu domājis par to, kas ir manas nozares prioritātes šim gadam. Droši vien, ka man tas laiks, ja vēlēšanas ir oktobrī, atkarībā no valdības veidošanas ātruma, man ir kādi 10-12 mēneši,” TV24 raidījumā “Dr.Apinis” stāsta veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP!).

Prioritāšu uzskaitījumā neesot lielo nozares likumu pārrakstīšana. “Mana pieredze liecina, ka, pat ja ir tā, ka lielie nozares likumi ir novecojuši vai raibi, tad procesa ilgums, ko prasa izstrādāt lielos nozares likumus, neiekļaujas pāris mēnešos,” ministrs atklāj.

Tas neesot izdarāms labi, par to nav iespējams vienoties, lai nu kurā nozarē, bet veselības aprūpē, „kur ir tik daudz iesaistīto ar tik daudz dažādiem viedokļiem un godājamiem viedokļiem, es domāju, ka šāds mērķis – pārstrādāt lielos nozares likumus būtu jāizvirza jaunam ministram, kuram ir pieejams lielāks laiks un nav jānodarbojas ar pandēmijas seku likvidāciju,” viņš saka.

Bet Pavļuts ar prieku publiski nosauc citas savas prioritātes vēl esošajā veselības ministra amatā.

“Mums ir citi lieli dokumenti jāsaved kārtībā. Mums vēl aizvien nav pieņemtas sabiedrības veselības pamatnostādnes nākamajiem septiņiem gadiem, no kurām izriet finansējums šiem septiņiem gadiem. No tā atkarīgs turpmākais mediķu atalgojuma ieviešanas jautājums, arī pakārtoti jaunie dažādi ārstniecības nozaru plāni, sākot no onkoloģijas plāna apstiprināšanas jaunajam ciklam, beidzot ar sirds un asinsvadu saslimšanas jomu, retajām slimībām un daudz ko citu,” Pavļuts uzskaita.

Viņam šobrīd šķiet daudz svarīgāk ielikt pamatus rīcībpolitikai tur, kur tas tagad ir nepieciešams, nekā mēģināt pārstrādāt lielo normatīvo ietvaru.

Otrs svarīgais darbs Pavļuta sarakstā ir digitālā veselība.

„Tas ir jautājums, pie kā es būtu labprāt strādājis visvairāk, bet pandēmija ir liegusi tam pievērsties tik, cik es gribētu, bet zināms progress ir,” viņš priecājas.

Viņš vēlētos iekustināt zināmums uzlabojumus arī primārajā aprūpē.