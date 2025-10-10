Ilustratīvs attēls.
Ir pagājuši pirmie mēneši, kopš Liepājas Reģionālās slimnīcas (LRS) Uzņemšanas nodaļā stājušies spēkā jauni noteikumi, kas precīzi nosaka, kad pacients maksā tikai līdzmaksājumu par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem un kad jāmaksā pilna cena saskaņā ar slimnīcas cenrādi, vēsta portāls “Liepājniekiem”.

“Šobrīd kopējā problēma valstī ir tā, ka Uzņemšanas nodaļas resurss tiek lietots ne tikai akūtos gadījumos. Mūsu mērķis ir to mainīt, sniedzot pacientiem skaidru informāciju par to, kā rīkoties dažādās situācijās,” portālam “Liepājniekiem” skaidro Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes loceklis Andris Platais.

Svarīgākais, kas turpmāk jāņem vērā: ja veselības problēma ir akūta un pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci, pacients slimnīcā samaksā tikai līdzmaksājumu. Tas nozīmē, ka par steidzamu un neatliekamu palīdzību pacientam nav jāmaksā pilna cena.

Tomēr, ja sniegtā palīdzība vai pakalpojums, ko pacients slimnīcā saņem vai pieprasa saņemt, būtu bijis iespējams nodrošināt ģimenes ārsta līmenī, tad pacients sedz pilnu izmaksu saskaņā ar LRS cenrādi.

“Protams, Uzņemšanas nodaļā konfliktu iespēja vienmēr ir lielāka nekā citur slimnīcā, jo situācijas ir dažādas, arī pacientu gaidas un ārstu vērtējumi var atšķirties.

Robežsituācijas, kad pacients subjektīvi izjūt nopietnas veselības problēmas, bet mediķi secina, ka akūta stāvokļa nav, diemžēl ir neizbēgamas,”
teic slimnīcas vadības pārstāvis.

Bieži gadās emocionālas situācijas, kurās pacientam situācija šķiet akūta, taču mediķi novērtē citādi.

Cilvēki uzņemšanas nodaļu izmanto kā diennakts ģimenes ārstu, kas nepamatoti aizņem resursus,” vērtē A. Platais.

Slimnīcas vadība un personāls iesaka un aicina iedzīvotājus vispirms izmantot jau pieminēto konsultatīvo tālruni vai dežūrārstu pakalpojumus un tikai akūtos gadījumos vērsties slimnīcā.

