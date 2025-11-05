Lietus, sniegs, vētra? Sinoptiķi pastāsta, ar ko jārēķinās tuvākajā diennaktī 0
Ceturtdienas naktī un priekšpusdienā Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs Vidzemē, prognozē sinoptiķi.
Pēcpusdienā un vakarā vietām valstī uzlīs. Debesis būs pārsvarā mākoņainas.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, naktī piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 13 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra būs +6..+11 grādi, dienā vietām Kurzemē gaiss sasils līdz +13 grādiem.
Rīgā ceturtdien brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.