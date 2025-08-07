Lietuvas sociāldemokrāti uz premjera amatu virza sociālās aizsardzības ministri Ruginieni 0
Lietuvas Sociāldemokrātu partijas prezidijs trešdien nolēma premjerministra amatam izvirzīt sociālās aizsardzības un darba lietu ministri Ingu Ruginieni. Par Ruginieni balsoja 48 prezidija locekļi, pieci bija pret, bet trīs atturējās.
Partijas valde un nodaļas premjera amatam bija izvirzījušas vēl vairākus kandidātus, viņu vidū partijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, Jonavas rajona mēru Mindaugu Sinkeviču, taču viņi cits pēc cita savas kandidatūras atsauca. Tādēļ prezidija balsojumā 44 gadus vecā Ruginiene bija vienīgā kandidāte.
Ruginienes kandidatūra tiks iesniegta prezidentam Gitanam Nausēdam.
Pirms darba valdībā Ruginiene kopš 2018.gada bija Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētāja. Ruginienei ir bakalaura grāds mežsaimniecībā, bakalaura un maģistra grādi sabiedrības veselībā, kā arī maģistra grāds darba tiesībās.
Premjerministra amata kandidātu izvirza Sociāldemokrātu partija, jo tai ir lielākā frakcija Seimā.
Jau vēstīts, ka ceturtdien no premjerministra amata nolēma atkāpties Gintauts Palucks, jo žurnālistu veiktās izmeklēšanas par viņa biznesa darījumiem izraisīja vairākus skandālus un tiesībsargājošās iestādes sāka divas pirmstiesas izmeklēšanas. Turklāt Palucks atkāpās arī no Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja amata.
Palucka valdība demisionēja pirmdien. Nausēda demisiju pieņēma un par premjera pienākumu izpildītāju iecēla finanšu ministru Rimantu Šadžu.
Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc valdības demisijas pieņemšanas prezidentam jāiesniedz Seimam premjerministra amata kandidatūra.
Ja Seims apstiprinās premjerministra kandidatūru, 15 dienu laikā nākamajām valdības vadītājam būs jāiesniedz Seimam jaunā ministru kabineta sastāvs un ar prezidentu saskaņota valdības programma. Arī šī programma ir jāapstiprina Seimam.
Palucka valdība sāka darbu pagājušā gada 12.decembrī. Līdzšinējo valdošo koalīciju veido sociāldemokrāti, centriski kreisā Demokrātu savienība “Lietuvas vārdā” un populistiskā partija “Nemunas rītausma”. Šī koalīcija, kurai kopā ir 86 no 141 parlamenta deputātu vietas, tika izveidota pēc oktobrī notikušajām Seima vēlēšanām.
Lai gan sociāldemokrāti un “Nemunas rītausma” ir gatavi saglabāt esošo valdošo koalīciju, “Lietuvas vārdā” ir paziņojusi, ka vairs nevēlas strādāt vienā koalīcijā ar “Nemunas rītausmu”. Tomēr politikas vērotāji pieļauj, ka galu galā pašreizējā koalīcija, iespējams, turpinās darbu, taču tiks nomainīti vairāki ministri.