Nākamās darba nedēļas sākumā Latvijā turpināsies brāzmains vējš, kuru turklāt daudzviet pavadīs slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lai gan naktī uz pirmdienu debesis brīžiem skaidrosies, valsts lielākajā daļā mākoņi nesīs nokrišņus – slapju sniegu, bet rietumu rajonos – lietu. Vietām veidosies līdz četrus centimetrus bieza sniega sega. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni.

Naktī pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas piekrastes rajonos saglabāsies brāzmains un sasniegs ātrumu 15-17 metri sekundē (m/s). Nakts sākumā rietumu un centrālajos rajonos minimālā gaisa temperatūra būs -1, +4 grādu robežās, savukārt austrumu rajonos gaiss atdzisīs līdz -1, -6 grādiem, bet nakts gaitā temperatūra nedaudz paaugstināsies.

Rīgā nakts būs lielākoties mākoņaina, palaikam gaidāms neliels lietus vai slapjš sniegs. Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 15 m/s. Minimālā gaisa temperatūra būs +3, +4 grādi.

Pirmdien debesis Latvijā saglabāsies lielākoties mākoņainas. Daudzviet gaidāmi nokrišņi – galvenokārt slapjš sniegs, un vietām veidosies līdz četrus centimetrus bieza sniega sega.

Saglabāsies mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas rietumu un centrālajos rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 m/s, savukārt piekrastes rajonos pat līdz 20-23 m/s.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien rīta stundās gaidāma 0, +5 grādu robežās, bet dienas gaitā tā pazemināsies.

Arī Rīgā dienā mākoņi aizklās debesis un palaikam nesīs slapju sniegu. Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kura ātrums brāzmās būs 15-19 m/s, bet pēcpusdienā līdz 20-22 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra no rīta būs +3, +4 grādi, bet dienas gaitā tā pazemināsies līdz 0, +1 grādam.

