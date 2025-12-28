Postošais vējš skāris ne tikai Latviju – Zviedrijā vētrā gājuši bojā vairāki cilvēki 0
Zviedrijā vētrā sestdien gājuši bojā trīs cilvēki, un svētdien tūkstošiem cilvēku joprojām bija bez elektrības.
Vētra plosījās lielā daļā valsts ziemeļu un Somijas rietumu daļā.
Zviedrijā trīs cilvēku nāvi izraisīja krītoši koki.
Spēcīgas vēja brāzmas nolauzušas kokus, izjaukušas satiksmi un izraisījušas lielus elektrības padeves pārrāvumus Zviedrijā un Somijā.
Somijā svētdien ap plkst. 12 pēc vietējā laika vairāk nekā 85 000 mājsaimniecību joprojām bija bez elektrības.
Energoapgādes uzņēmumi brīdināja, ka remontdarbi var ilgt vairākas dienas.
Tikmēr Zviedrijas ziņu aģentūra TT vēsta, ka svētdienas rītā bez elektrības joprojām bija vismaz 40 000 Zviedrijas mājokļu.