Foto: AP/Scanpix

Postošais vējš skāris ne tikai Latviju – Zviedrijā vētrā gājuši bojā vairāki cilvēki 0

LETA
14:58, 28. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Zviedrijā vētrā sestdien gājuši bojā trīs cilvēki, un svētdien tūkstošiem cilvēku joprojām bija bez elektrības.

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
Kādi notikumi 2026. gadā satricinās Latviju? Mākslīgais intelekta pareģojums par politiķiem ir īpaši intriģējošs
TV24
“Siliņai ūdens, jo jābūt ar skaidru galvu, bet Čakšai konjaciņš, uz kuru cierē arī finanšu ministrs!” Puče izpēta kādu it kā nevainīgu foto no Saeimas
Lasīt citas ziņas

Vētra plosījās lielā daļā valsts ziemeļu un Somijas rietumu daļā.

Zviedrijā trīs cilvēku nāvi izraisīja krītoši koki.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vācijas kriminālpolicijas vadītājs ir pārliecināts, ka Krievija cenšas vājināt demokrātiju: viņš aicina iestādes rīkoties
Zelenskis nav apmierināts ar piedāvājumu – viņš Trampam lūdz pārskatīt kādu svarīgu punktu miera plānā
Mūžībā devies Saeimas deputāts Edgars Zelderis

Spēcīgas vēja brāzmas nolauzušas kokus, izjaukušas satiksmi un izraisījušas lielus elektrības padeves pārrāvumus Zviedrijā un Somijā.

Somijā svētdien ap plkst. 12 pēc vietējā laika vairāk nekā 85 000 mājsaimniecību joprojām bija bez elektrības.

Energoapgādes uzņēmumi brīdināja, ka remontdarbi var ilgt vairākas dienas.

Tikmēr Zviedrijas ziņu aģentūra TT vēsta, ka svētdienas rītā bez elektrības joprojām bija vismaz 40 000 Zviedrijas mājokļu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. VIDEO. Vējš turpina postīt ēkas – stirpās vēja brāzmas norāvušas jumta segumu Latvijas mākslas akadēmijai
FOTO. VIDEO. Apgāztas Ziemassvētku egles, bojātas ceļazīmes, traucēta elektroapgāde un pat gaisa satiksme – Latvijā turpina plosīties stiprs vējš
Stiprais vējš neatkāpjas: glābēji saņēmuši desmitiem izsaukumu par vētras radītajiem postījumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.