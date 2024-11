Donalds Tramps Foto. Scanpix/Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tramps savus draudus izpildīs un visiem atriebsies? Ja, jā – Baidenam, Obamam un Klintonei draud cietums Ieteikt







ASV prezidenta vēlēšanās uzvarējis ir Donalds Tramps. Pēc atgriešanās Baltajā namā viņš var mēģināt atriebties saviem politiskajiem pretiniekiem. Izdevums Politico publicējis sarakstu ar slavenajiem amerikāņu politiķiem, kuri varētu kļūt par pirmajiem politieslodzītajiem jaunāko laiku ASV vēsturē.

Reklāma Reklāma

Publikācijas autori atzīmē, ka Tramps gadu gaitā savas runas un ierakstus sociālajos tīklos ir piepildījis ar atriebīgiem aicinājumiem saukt pie atbildības, ieslodzīt, deportēt un pat sodīt savus politiskos oponentus, savus kritiķus un mediju pārstāvjus. 2024. gada kampaņas pēdējās nedēļās viņš atkārtoja šos atriebības solījumus.

Daudzi Trampa atbalstītāji šos draudus noraidīja kā kampaņas retoriku. Taču citi, tostarp daži no Trampa tuvākajiem padomniekiem, draudzīgi brīdina, ka viņš, visticamāk, izpildīs šos draudus. Galu galā tagad viņam nav jārūpējas par reitingiem, jo ​​viņš vairs nevarēs kandidēt uz jaunu prezidenta termiņu. Un nesen pieņemtais ASV Augstākās tiesas spriedums, kas piešķir prezidentiem plašu imunitāti pret kriminālatbildību pat pēc amata atstāšanas, var dot viņam drosmi rīkoties.

Tramps arī aicinājis piemērot stingrus pasākumus, tostarp ieslodzījumu, žurnālistiem, kuri atsakās identificēt savus avotus. Tramps saviem atbalstītājiem solīja, ka agresīvāka taktika varētu ātri noskaidrot avotu. “Aizejiet pie reportiera un pajautājiet viņam/viņai, kas tas bija. Ja atbilde netiek sniegta, ievietojiet to cietumā, līdz tiks sniegta atbilde.” Tramps pagājušajā gadā rakstīja vietnē Truth Social.

Tātad, šeit ir saraksts ar cilvēkiem, kuriem, pēc paša Trampa domām, tagad būtu jāuztraucas par savu brīvību un, iespējams, par savu dzīvību:

– Pašreizējais prezidents ir Džo Baidens. Tramps Baidenu bieži ir nosaucis par korumpētu un jūnijā sacīja, ka viņu vajadzētu “arestēt par nodevību”.

– Pašreizējā viceprezidente ir Kamala Harisa. Tramps tieši vainoja Harisu migrācijas krīzē ASV un apgalvoja, ka cilvēki tika “nogalināti viņas darbību dēļ uz robežas”.

– Bijušais ASV prezidents Baraks Obama. 2020. gadā Tramps apsūdzēja Obamu “nodevībā” par to, ko Tramps raksturo kā FIB viņa 2016. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas uzraudzību saistībā ar aizdomām par saistību ar Krieviju. Šā gada augustā Tramps sociālajos medijos atkārtoti publicēja vēstījumu, aicinot pret Obamu vērst “publiskus militāros tribunālus”.

– Bijusī valsts sekretāre Hilarija Klintone. 2016. gada vēlēšanu laikā Tramps atkārtoti aicināja Klintoni ieslodzīt par skandālu, kas saistīts ar slepenas informācijas nopludināšanu no viņas e-pastkastītes. Šā gada jūnijā Tramps sacīja, ka bijušā prezidenta sievas un bijušās valsts sekretāres ieslodzīšana cietumā ir “briesmīgs ceļš, pa kuru viņi mūs ved, un ļoti iespējams, ka tas notiks ar viņiem”.

– Nensija Pelosi. Trampa septembrī paziņoja, ka Pelosi būtu jāuzstāda kriminālapsūdzība saistībā ar viņas vīra “Visa” akciju pārdošanu, jo mēnešus agrāk Tieslietu departaments iesūdzēja uzņēmumu tiesā par iespējamiem pretmonopola pārkāpumiem. Viņš arī vainoja viņu par Trampa atbalstītāju pastrādāto grautiņu Kongresa ēkā 2021. gada 6. janvārī.

– Hanters Baidens un pārējā Baidenu ģimene. Tramps paziņojis, ka iecels īpašu prokuroru, lai izmeklētu, viņaprāt, ar Baidenu ģimeni saistīto korupciju. Viņš nesniedza skaidru informāciju par to, kam un par ko viņš uzsūtīs izmeklēšanu, taču runāja par naudu, ko Baidena dēls Hanters saņēmis no Ķīnas avotiem.

– Facebook dibinātājs Marks Cukerbergs. Tramps un daži viņa sabiedrotie asi kritizējuši Cukerbergu pēc tam, kad viņš un viņa sieva Priscila Čana 2020. gadā apņēmās atvēlēt 420 miljonus dolāru vēlēšanu infrastruktūras uzlabošanai. Trampa atbalstītāji saka, ka šī nauda bija vāji slēpta sazvērestība, lai grautu viņa kandidatūru pārvēlēšanai.

Turklāt potenciālo politieslodzīto sarakstā ir vairāki ASV tiesībsargājošās sistēmas pārstāvji, kas iesaistīti izmeklēšanā pret Trampu, kā arī citas bijušās dažādu ASV valdības aģentūru amatpersonas un pat žurnālisti.



























ASV prezidenta vēlēšanas





Tramps atstāj Balto namu











































































































Donalds Tramps