"Lūgums iedot miega zāles, jo nedēļu lietots alkohols un nevarot izgulēties" – dīvainākie un nepamatotākie izsaukumi, kādus saņēmis NMPD







“Nedrīkst zaudēt cilvēcību!” Smagi slimu sievieti šokē NMPD rēķins par izsaukumu. Tāds virsraksts kādam TV sižetam, kas raisa sabiedrības sašutumu un liek uzdot jautājumu – cik cilvēcīgs ir dienests? NMPD sagatavojis garāku skaidrojumu par šo tēmu.

Publiski nekad nekomentējam konkrētus gadījumus. Izpaust visu, kā bija patiesībā, mums liedz pacientu tiesību likums. Reizēm, tieši šis fakts, neļauj mums sevi aizstāvēt. Taču aicinām aizdomāties, ka medaļai vienmēr ir otra puse. Un dažkārt tā otrā puse, ko mēs redzam, ir diametrāli pretēja – neglīta un pat nekaunīga.

Par to, cik necilvēcīgs ir NMPD, izrakstot rēķinus par izsaukumiem, kas nav neatliekami un kur palīdzība būtu jāsaņem kā citādi, spriediet paši! Publicējam izsaukumus, kas ir veikti kā maksas pakalpojums un, iespējams, starp šiem gadījumiem, ir arī šīs kundzes stāsts. Varbūt pat vairāki!

– Cilvēks pārtraucis lietot tabletes. Jaunas receptes nav, pie ģimenes ārsta nav vērsies, grib, lai recepti izsniedz NMPD.

– Sūdzas par sāpēm kājā pusgadu, lai beidzot aizved un slimnīcu un izārstē.

– Vakar uzkāpusi uz naglas, šodien sāp, lai aizved uz traumām, jo taksis ir dārgi.

– Spēcīga vemšana, bijusi ballītē, tagad nesaprot, kāpēc jāvemj.

– Sākušās dzemdības, izsaukuma vietā vīrs ar sievu alkohola reibumā, abiem esot licies, ka sieva ir stāvoklī.

– Sāp mēnesi kopš izrakstīšanās no slimnīcas, darba dienas rītā pie ģimenes ārsta iet neesot laika, savi medikamenti beigušies, lūdz, lai zāles izraksta NMPD.

– Lūgums iedod miega zāles, jo nedēļu lietots alkohols un nevarot izgulēties, citādi viss kārtībā.

– Šodien izdzēris piecus litrus stipro alu, dakteris esot teicis, ja palielinās akna, tad jāiet pie ārsta.

– Izsaucis, jo liekas, ka šodien esot palielinājusies, lai NMPD paskatās, kas ar to aknu īsti ir.

– Kritusi, 1 cm brūcīte, bet mājās neesot neviena plāksterīša vai marles saites gabaliņa.

– Trīs dienas diskomforta sajūta vēdera lejas daļā, pie ārsta vienkārši nav laika iet.

– Otro dienu 37.2 grādu temperatūra, bijusi diskomforta sajūta, bet nav laika staigāt pie ārstiem.

– Izsauca, jo nobijās, ka dzīves draugs kaķis ir miris.

– Sūdzību nav, bet vīrs saka, ka nemierīga – slikti guļot.

– Strīdējušies par potences jautājumiem, vīrs apsaukājis necenzētiem vārdiem pēc kā piečurājis gultu. Šādu rīcību sieva necietīšot, tāpēc izsaukusi NMPD.

Jums varbūt bija jautri lasot šos stāstus, bet mums smiekli nenāk! NMPD pienākums ir nodrošināt, lai vienmēr būtu brīva brigāde, ko nosūtīt tad, kad palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – kad sadragāti locekļi pēc sprādziena, noticis ceļu satiksmes negadījums, kur cietis bērns, apstājusies sirds, gūts smags apdegums… Cik cilvēcīgi būtu likt šādās situācijās cilvēkiem pagaidīt, tikai tāpēc vien, ka visas mūsu mediķu brigādes ir aizbraukušas pie kāda, kurš varēja pats doties uz aptieku, pie ģimenes ārsta, dežūrārsta, uz steidzamās palīdzības punktu vai kā savādāk atsisināt savu problēmu?

NMPD no kopumā 900 izpildītajiem izsaukumiem vidēji katru diennakti noformē tikai 10 maksas pakalpojumus. Kāpēc tik maz? Jo mēs izvairāmies tos sniegt, lai neapdraudētu operatīvo situāciju, neaizņemtu veltīgi brigādes. Vienmēr cenšamies cilvēkus atrunāt no maksas pakalpojumiem, dispečers pa telefonu katru diennakti apmēram 600 gadījumos nenosūta brigādi, bet cilvēcīgi sniedz konsultāciju ko darīt un kur palīdzību saņemt citviet. Maksas pakalpojumus mēs veicam, ja pa telefonu dispečeram tos izsaucējs pieprasa, jeb precīzāk būtu teikt – lūdz tos, izmantojot necenzētu leksiku. Interesanti zināt, kā bija šajā gadījumā? Tāpat par to, ka izsaukums konkrētajā situācija būs par maksu jau telefoniski tiek pateikts, un cilvēks, rēķinoties, ka maksas izsaukumu izpildes laiks var būt līdz divām stundām, var piekrist šim pakalpojumam vai nē. Savukārt bez iepriekšējas brīdināšanas rēķinu izraksta par apzinātu dienesta maldināšanu, un kādas ir šīs situācijas, tagad jūs zināt.

Atgādinām – uz ārkārtas tālruni 113 vienmēr ir jāzvana, kad liekas, ka situācija ir neatliekama un nepieciešama ārkārtas dienesta palīdzība. Nevajag baidīties to darīt, arī lauztas rokas gadījumā ne, jo dispečers izvaicās, izvērtēs un lems par brigādes nosūtīšanu vai sniegs padomu, kā rīkoties, ko darīt! Turklāt zvans NMPD ir bezmaksas un par to netiek izrakstīts rēķins. Tāpat situācijās, kad apdraudēta ir cilvēka veselība un dzīvība, NMPD izsaukums vienmēr būs bez maksas jeb precīzāk – tas tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem.