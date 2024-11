“Apkarot vēzi būs daudz grūtāk, nekā aizlidot uz Mēnesi,” skaudro patiesību atzīst profesors Kalviņš Ieteikt







“Katrs otrais vīrietis un katra otrā sieviete savas dzīves laikā sastapsies ar vēzi šobrīd,” tik drūmu prognozi TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” izteica ķīmiķis, zāļu izgudrotājs un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) profesors Ivars Kalviņš, diskutējot par aktualitātēm zinātnē Latvijā un pasaulē, tostarp par saslimšanu ar vēzi un tā ārstēšanas iespējām.

Reklāma Reklāma

TV24 raidījuma vadītāja Anita Daukšte vērsa uzmanību, ka katru gadu Eiropā no vēža mirst 1 miljons cilvēku. Kādas ir zinātnes atbildes uz to, un kāpēc tās vēl nav pateiktas? Uz šo jautājumu Kalviņš atteica, sakot: “Tā problēma ir tajā apstāklī, ka politiķi ir pieņēmuši, ka farmācijas industrija pati par sevi ir ļoti bagāta un zāļu izstrāde ir farmācijas industrijas un uzņēmēju, nevis publiskā sektora, valsts un tās nodokļu maksātāju problēma.” Līdz ar to uzņēmēji problēmu risinot vienkārši – kamēr pērk to, ko viņi ražo, tikmēr viņiem neko citu nevajag, piebilda profesors.

“Apkarot vēzi būs daudz grūtāk, nekā aizlidot uz Mēnesi, jo uz Mēnesi jau cilvēks lido, bet vēzi uzvarēt… Mēs varam viņu piebremzēt, mēs varam viņu apārstēt un ilgstoši uzturēt cilvēku pie dzīvības, bet izārstēt ir gandrīz vai neiespējami,” uzskata Kalviņš. Vai šādu secinājumu Kalviņš izdarījis kā zinātnieks vai tā ir tāda cilvēciska un pieredzes diktēta pārliecība? Uz šo jautājumu profesors atbildēja, ka nē, to viņš pauž raidījumā, balstoties uz zinātni.

“Redziet, mēs arvien vairāk saprotam, ka vēzis ir ģenētiska slimība. Respektīvi, izmaiņas gēnos ir tās, kas nosaka, kāpēc tas audzējs veidojas. Kas izraisa šīs izmaiņas, tas jau ir cits jautājums. Bet kad tās ir izraisītas, tad tam sekas ir dažāda veida audzēji. Un tā kā mēs kā indivīdi esam katrs individuāls, un mūsu ģenētiskais materiāls ir tikpat indviduāls, tad praktiski zāles būtu vajadzīgas katram individuāli no mums. Nu gluži tā izdarīt nespēsim nekad… Ir jau šie terorētiskie un praktiski īstenojamie paņēmieni, kā rediģēt gēnus, bet nu tas ir pārāk dārgi! Un plaši to šobrīd pielietot nevaram,” skaidroja ķīmiķis, zāļu izgudrotājs un LZA profesors Kalviņš intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, apspriežot aktualitātes vēža ārstēšanā.

Pilnu raidījumu “Nedēļa. Post scriptum” variet skatīties TV24 ēterā piektdien, 29.novembrī, pulksten 21:03!