Magnētisko vētru prognoze nākamajām piecām dienām 0
Šodien, 27. septembrī, ģeomagnētiskā situācija paliek pārsvarā mierīga, ar vājiem vai mēreniem traucējumiem, kas var izraisīt tikai nelielus radiosakaru traucējumus, ziņo Meteoagent un citi kosmiskie laika apstākļu dienesti.
Nopietna magnētiskā vētra (G1 līmenis vai augstāks) šobrīd netiek prognozēta, bet īslaicīga pastiprināšanās nav izslēgta.
Pašlaik Saules vēja ātrums ir nedaudz paaugstināts, taču koronālo caurumu ietekme mazinās, saglabājot kopējo klusumu.
28. septembrī gaidāms neliels ģeomagnētiskās aktivitātes pieaugums, ko veicinās vēji no diviem koronāliem caurumiem. Saskaņā ar Lielbritānijas Ģeoloģijas dienestu un NOAA prognozēm, Kp indekss var sasniegt 4 (mērena līmenis), kas nozīmē nestabila, bet ne bīstama situācija – iespējami viegli traucējumi elektrotīklos vai GPS signālos.
29. septembrī aktivitāte sasniegs kulmināciju, un visticamāk iestāsies magnētiskā vētra (iespējams G1 līmenis), ko izraisīs pastiprinātie saules vēji. Kp indekss joprojām prognozēts ap 4, bet tas var radīt redzamākus efektus, piemēram, ziemeļblāzmas augstākos platuma grādos.
Pārējām dienām – 30. septembrim un 1. oktobrim – prognozes liecina par atgriešanos mierīgākā stāvoklī, ar Kp indeksu zem 3, un bez ievērojamiem riskiem, lai gan Saules aktivitāte saglabāsies zema ar iespējamām izolētām M-klases uzliesmojumiem.