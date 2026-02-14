Ziemas olimpiskās spēles
Somijas vīriešu hokeja izlase sestdien olimpisko spēļu turnīra otrajā spēlē ar 11:0 (3:0, 3:0, 5:0) sagrāva Itālijas valstsvienību.

Somiem ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Kāpo Kako, tāpat pa diviem vārtiem guva Mikaēls Granlunds, Sebastians Aho un Joels Kiviranta. Vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Arturi Lehkonens, vēl pa reizei itāļus pārspējot arī Miro Heiskanenam un Joelam Armijam. Trīs vārtu guvumos asistēja Miko Rantanens.

Jūse Saross atvairīja visus 15 pretinieku metienus, bet somi pa Itālijas vārtiem meta 62 reizes.

B grupā pēc trīs spēlēm pa sešiem punktiem ir Slovākijai, Somijai un Zviedrijai, bet Itālija palika bez punktiem. Slovākija uzreiz iekļuvusi ceturtdaļfinālā, bet Somijai kā grupas otrās vietas ieguvējai vēl jāgaida, kad noslēgsies pārējo apakšgrupu spēles.

Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.

Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.

