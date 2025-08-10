Maltās gaļas pastas recepte ar austrumnieciskas garšas piesitienu 0
Šī spageti recepte apvieno maltās liellopa gaļas sātīgumu ar austrumnieciskām mērcēm un kraukšķīgajiem zaļajiem zirnīšiem. Ātri pagatavojama maltīte, kas piemērota gan ikdienas vakariņām, gan brīvdienu nesteidzīgai baudīšanai. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas: (4 porcijas)
1. 200g spageti;
2. 450g liellopa maltā gaļas;
3. 200g saldēto zaļo zirnīšu;
4. 3 ķiploka daiviņas;
5. 1 liels vai 2 mazāki sīpoli;
6. 4-5 ēdamkarotes Kikkoman Ponzu mērces;
7. 2-3 ēdamkarotes Kikkoman sojas mērces;
8. 1/2 gabaliņš buljona + 300ml ūdens;
9. 1 ēdamkarote kukurūzas cietes;
10. Ēdamkarote Kikkoman sezama sēkliņu eļļas;
11. Maltie pipari, olīveļļa cepšanai.
Piedevas: sauja cietā siera.
Pagatavošana:
1. Novāra spageti par minūti mazāk, nekā norādīts uz iepakojuma.
2. Buljona gabaliņu aplej ar ūdeni un ļauj tam izšķīst.
3. Uzkarsē un ieeļļo pannu, apcep malto gaļu pāris minūtes, tad pievieno sakapātus sīpolus un sasmalcinātus ķiplokus, turpina cept.
4. Pēc brīža pievieno Ponzu mērci, buljona šķidrumu, sojas mērci, sezama eļļu un piparus. Turpina sautēt ap 10 minūtēm zem vāka.
5. Kukurūzas cieti izšķīdina ūdenī un iemaisa pie mērces, pēc mirkļa pievieno zirnīšus un turpina sautēt vēl paris minūtes.
6. Kad viss gandrīz gatavs, iemaisa spageti, pakarsē 2-3 minūtes un ņem nost no uguns, pārkaisa ar sieru un pasniedz.
Lai labi garšo!