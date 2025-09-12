“Man nekad nav prasījuši vilkt peldcepuri, bet vienreiz Ķīnā…” Mākslinieks Bikše stāsta par neparastu gadījumu 0

“Es neesmu sportisks cilvēks, bet man patīk peldēt, tostarp, lai uzturētu sevi formā,” raidījumā TV24 “Preses klubs” atklāja tēlnieks un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikše, vienlaikus pievēršot uzmanību Latvijas sportistu izcilajiem sasniegumiem profesionālajā sportā.

Viņš uzsvēra, ka hokejā, basketbolā un citos sporta veidos Latvijas sportisti pasaules līmeņa sacensībās uzrāda ārkārtīgi labus rezultātus, kas Latvijai ir neparasta un ievērojama situācija.

“Skaidrs, ka komandu sportā ir grūtāk – jo lielāka komanda, jo sarežģītāk atlasīt labākos un sakomplektēt sastāvu, lai spētu konkurēt ar citām lielām, spēcīgām valstīm,” sacīja Bikše. Viņš norādīja, ka hokejā un basketbolā Latvija ir spējusi izveidot brīnišķīgu kodolu un sasniegt izcilus rezultātus: “Tie nepavisam nav slikti!”

Raidījuma vadītājs, nedaudz atkāpjoties no tēmas, atminējās, ka savulaik peldēšanas treniņos zēni izvēlējās īsu matu griezumu, lai izvairītos no peldcepures valkāšanas. Šajā kontekstā viņš jautāja Bikšem, kā viņš peldēšanas treniņos tiek galā ar savu kolorīto bārdu.

“Ar bārdu viss ir kārtībā, visi to vienmēr ignorē. Man arī nekad nav prasīts vilkt peldcepuri, izņemot vienu gadījumu Ķīnā, kur tas tomēr bija obligāti,” smejoties atbildēja Bikše.

Viņš piebilda, ka Ķīnā viesnīcas darbinieki strikti ievēroja noteikumus: “Valsts ir milzīga, sistēma ir milzīga, viņi skatās pēc burta! Viņiem vienalga, vai tev ir mati, vai nav. Man taču nav nekā, ko atstāt baseinā!” viņš jokoja. Bikše atzina, ka norādījis uz savu bārdu, taču tas nav mainījis situāciju, jo noteikumi bija jāievēro.

