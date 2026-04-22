"Man teica, ka tur bija policija…" Ķengaragā asins traipi un operatīvie dienesti satrauc iedzīvotājus
Policijas ekipāžas un apbedīšanas biroja automašīna, kas stāv pie kādas dzīvojamās ēkas, nekad par neko labu neliecina, to apstiprina arī notikumi Ķengaragā, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Raidījumā noskaidrots, ka uz kāpnēm pie nama ieejas redzami vairāki asins traipi.
“Man vienkārši teica, ka tur bija policija, ka tur bija ātrā palīdzība un aizveda kādu. Un tur bija, kā to sauc, apbedīšanas mašīna,” saka apkaimes iedzīvotāja.
“Es nezinu, zinu tikai to, ka tajā kāpņu telpā kāds ir miris. Man meita teica, ka atbrauca policija, ātrā palīdzība un iznesa līķi,” raidījumam “Degpunktā” stāsta vietējie.
Ceturtā stāva iemītnieks Dzintars gan norāda uz skaļām skaņām, kādas todien dzirdēja aiz sava dzīvokļa durvīm. Iespējams, ierasts konflikts jauno kaimiņu un vecāka gadagājuma iedzīvotājas starpā, bet iespējams – kas nopietnāks.
Izrādās, ka mirusī ir kāda aptuveni 60 gadus veca mājas iedzīvotāja, kura nolēmusi “noslēgt” rēķinus ar dzīvi un kā metodi aiziešanai no šīs pasaules izvēlējusies izdzert lielu daudzumu medikamentu.
