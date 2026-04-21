Foto. pexels-zhen-tang

Droni atmasko letiņu apdzīšanas kultūru – secinājumi ir vairāk nekā skarbi, pat šausminoši 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:19, 21. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Latvijā pirmo reizi veikts unikāls satiksmes drošības pētījums, kurā ar bezpilota lidaparātu palīdzību fiksēta reālā situācija uz valsts galvenajām šosejām. Secinājumi ir skarbi – droša un noteikumiem atbilstoša apdzīšana uz mūsu ceļiem ir kļuvusi par retu izņēmumu, nevis ierastu praksi, vēsta TV3.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Pētījuma laikā droni tika lidināti 18 dažādos šoseju posmos, kopumā analizējot 213 manevrus, kuros vieglie automobiļi apdzina kravas transportu. Izmantotā metode ļāva iegūt objektīvus datus, jo autovadītāji, nemanot novērošanu, rīkojās dabiski.

Satiksmes drošības pētnieks Oskars Irbītis norāda uz satraucošu statistiku: “Tikai 1,4% gadījumu apdzīšana veikta, nepārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Vidējais ātrums manevra laikā sasniedza 114 km/h. Lielākā daļa vadītāju saņēma sešas un vairāk riska balles (10 baļļu skalā), kas liecina par augstu bīstamību.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Būtībā tikai ļoti reti kad apdzīšanas manevrs tiek veikts atbilstoši satiksmes noteikumiem. Viens no riskantākajiem momentiem ir hroniska distances neievērošana,” uzsver Irbītis.

Pētnieki secinājuši, ka distance netiek ievērota ne pirms manevra uzsākšanas, ne atgriežoties savā joslā. Situācijas mēdz būt tik saspringtas, ka vienā no fiksētajiem gadījumiem pat novērots viegls kontakts starp auto virsbūvēm brīdī, kad apdzenošais spēkrats pārāk strauji “ierindojās” atpakaļ joslā.

Paralēli novērojumiem dabā, apdrošināšanas sabiedrība “Balta” rīkoja eksperimentu lidlauka teritorijā. Tajā piedalījās radio dīdžejs Artūrs Mednis, vadot mikroautobusu – transportlīdzekli, kas pēdējos gados aizvien biežāk figurē smagos negadījumos.

Medņa secinājumi pēc eksperimenta ir trāpīgi: “Es vispār esmu padomājis par to, cik ļoti mēs cenšamies to fūri apdzīt. Beigu beigās mēs kilometru čakarējamies pa to ceļu, kamēr tiekam garām, un tur jau atkal vēl viena fūre priekšā.”

Lai gan ikviens autovadītājs ikdienā redz pārgalvīgus manevrus, tieši reālu situāciju datubāze ļauj ekspertiem precīzāk analizēt smago avāriju cēloņus un plānot preventīvas darbības.

Statistika ir nepielūdzama – bīstamas situācijas uz ceļiem ik gadu prasa cilvēku dzīvības. Aizvadītajā gadā vien negadījumos, kuros bija iesaistīts kravas transports, bojā gāja 27 cilvēki, bet 53 guva smagus ievainojumus. Šis pētījums kalpo kā nopietns atgādinājums: katra nepārdomāta apdzīšana var būt liktenīga.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.