Otrdien, 24. februārī plkst. 10.00 notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, uz kuru bija sanākuši (laikam taču aicināti) bezdūmu tabakas asociācijas, elektronisko cigarešu ražotāju, Finanšu ministrijas, policijas, VID un citu struktūru pārstāvji, apšaubāmu nevalstisku – smēķēšanas lobistu organizāciju vadītāji, tabakas industrijas apmaksāti pētnieki, kā citi ieinteresēti ļaudis, lai pārliecinātu deputātus, ka visi ierobežojumi likumos par elektroniskajām cigaretēm ir jāatceļ, jo lūk – baisā kontrabanda samazina pašmāju ražotāju (pašmāju slepkavu) ienākumus.
It kā iepriekšējā dienā bijis atsūtīts uzaicinājums uz sēdi ierasties arī SPKC pārstāvjiem, bet sēde notika laikā, kad SPKC pārstāvjiem bija jāatrodas … citā Saeimas komisijā. Kaut kā Veselības ministrijas un Narkoloģijas asociācijas pārstāvjus Saeimas komisija bija piemirsusi aicināt. Tā nu uz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju bija ieradušies tikai ļaudis ar pārliecību, ka tabakas tirdzniecība ir nauda, un nauda nesmird; ka ierobežot tabakas industriju ir noziegums, un to var izskaidrot visi, ko tabakas industrija jau ir uzpirkusi.
Sarūgtināju šos ļaudis – ierados komisijā neaicināts, un ļāvu saprast, ka pēc industrijas stabules visi nedejos. Visiem tiem Saeimas deputātiem un frakcijām, kas cer saņemt kādu priekšvēlēšanu finansiālu atbalstu no tabakas industrijas un nobalsot par ierobežojumu mazināšanu, varu paskaidrot, ka šo deputātu vārdi un frakciju vārdi tiks nosūtīti visiem vēža pacientiem ar norādi, ka tieši šie deputāti vēlas šo pacientu nāvi. Vienkārši – Latvijā vislielākais riska faktors vēzim, sirds un asinsvadu slimībām, plaušu slimībām ir smēķēšana, pie kam nav nekāda atšķirība – parastas vai elektroniskas cigaretes.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā es apsolīju aprakstīt redzēto un dzirdēto, jo visu jau nepateiksi. Komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša par to bija sarūgtināta, jo gana labi zina manas rakstu prasmes un gana labi zina, ka šādas sēdes – ar tikai viena viedokļa paudējiem ir vismaz neētiskas, bet no Latvijas sabiedrības veselības viedokļa – ļaunas.
Tiesa, Anda Čakša kā bērnu ārste gana stingri stāvēja sabiedrības veselības sardzē un nepakļāvās provokācijām. Man jāsaka paldies arī Finanšu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Upeniekam par stingru stāju un korektu viedokli.
Saeimas komisijas sēdē bija lieliskas prezentācijas, kur pētniekiem (jāizceļ ekonomikas doktors, profesors Arnis Sauka, kura pētījums kaut kādā mērā salīdzināms ar prostitūciju) par pētījumiem bija maksājusi tabakas industrija. Uzstādījums bija vienkāršs – jebkuri ierobežojumi un akcīzes nodoklis palielina kontrabandu. Nebija uzstādījums – kāpēc Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieks, superģenerālis Andrejs Grišins un viņa policisti nepamana daudzās tabakas industrijas aktivitātes (galvenokārt jau nelegālas cigarešu ražotnes).
Kāpēc Latvijā nelegālais tirgus ir daudzkārt lielāks nekā kaimiņvalstīs, kaut atsevišķi tabakas produkti nodokļu dēļ Lietuvā un Igaunijā ir dārgāki nekā Latvijā? Komisijā sanākušie tabakas aizstāvji pat negrasījās apkarot nelegālo tirgu, viņi prasīja labāku dzīvi sev. Lai pārliecinātu komisijas deputātus, bija atrasts arguments – valstij kopš izmaiņām tabakas ierobežošanas likumdošanā esot mazāki ienākumi.
Patiesībā es sēdēju starp slepkavām. Nav legāla un nelegāla smēķēšanas biznesa, ir tikai tabakas industrijas vēlme nopelnīt.
Ja mēs slepkavību saprotam kā jēdzienu – apzināti vai neapzināti paātrināt kāda cita cilvēka nāvi, tad katrs tabakas un elektronisko cigarešu ražotājs un tirgotājs ir slepkava, jo viņu produkti paātrina nāvi. Nav labas vai sliktas smēķēšanas – jebkura smēķēšana bendē veselību un saīsina dzīvildzi. Katru sesto nāvi uz zemeslodes paātrina tabakas un smēķēšanas produktu industrija un tirdzniecība.
Nav legālas un nelegālas tabakas tirdzniecības – ir visaptveroša cilvēku veselības gandēšana un dzīvildzes saīsināšana, ko veic tabakas ražotāji un tirgotāji. Katru dienu Latvijā 20–30 smēķētāju pāragri kļūst par patologanatoma klientiem – viņi vienkārši nomirst 7–10 gadus agrāk. Mēs mēdzam satraukties par viena cilvēka nāvi avārijā, bet izliekamies neredzam, ka katru mēnesi tabakas dēļ Latvijā mirst tikpat, cik mirtu, ja nokristu divas “AirBaltic” lidmašīnas.
Tabakas smēķēšana ir galvenais riska faktors vēzim, insultam un infarktam (smēķēšana ir galvenais riska faktors visām sirds un asinsvadu slimībām un visām onkoloģiskām slimībām), aizsērējušām artērijām un tamdēļ – nogrieztām kājām (katru gadu Latvijas ārsti spiesti amputēt 1000 kāju).
Smēķētājiem nav izredžu izvairīties no hroniskām elpošanas slimībām un sirdsdarbības mazspējas.
Vai elektronisko cigarešu smēķēšana ir veselīgāka par cigarešu smēķēšanu? Jā, to pat var salīdzināt ar lekšanu no augsta mājas loga. Cigarešu smēķēšana tādā gadījumā būtu salīdzināma ar lekšanu no desmitā stāva, bet elektronisko cigarešu – no devītā. Reiz skaidrojot šo analoģiju dzirdēju tai papildinājumu – no 9 stāva var izlekt un palikt dzīvs, bet kroplis.
Elektroniskās cigaretes ir bīstamas, jo tās vairāk piesaista smēķēšanai bērnus. Elektroniskās cigaretes ir vārti uz bērnu atkarībām. Plaušas attīstas līdz 18–21 gada vecumam, smadzenes – līdz 25 gadu vecumam. Bērnam, kas sāk smēķēt 12–15 gadu vecumā (pēc SPKC datiem vairums Latvijas smēķētāju uzsāk smēķēt šajā vecumā, pie kam bērni uzsāk smēkēšanu tieši ar smaržīgajām elektroniskajam cigaretēm), tiek traucēta plaušu un smadzeņu neiroloģisko savienojumu attīstība.
Elektroniskās cigaretes mēdz izsaukt pēkšņas nāves, kas nav raksturīgi parastajām cigaretēm. Globāli katru nedēļu pēkšņi mirst 2 elektronisko cigarešu lietotāji – galvenokārt bērni.
Elektroniskās cigaretes nav līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Protams, ir gadījumi, kad kādam izdodas samazināt nikotīna devu pārejot no cigaretēm uz elektroniskajām cigaretēm vai karsējamo tabaku, bet tas ir pietiekami reti, lai to varētu uzskatīt par efektīvu metodi.
Pasaules medicīnas literatūrā ir plaši analizēta tabakas industrijas darbība – lai kavētu jebkādu stingrāku pretsmēķēšanas normatīvo aktu pieņemšanu.
Tabakas ražošana – vai tā tin klasiskās cigaretes vai štancē elektroniskās smēķēšanas ierīces, atrodas vienās un tajās pašās melnā biznesa rokās, un šī smēķēšanas industrija pelna triljardus. No šiem triljardiem var atrast mazu naudiņu, ko ieguldīt – lai Latvijas (un citu valstu) parlamenta diskusijas novirzītu uz sīkumiem un nenozīmīgiem labojumiem.
Otrs tabakas industrijas spēles lauks ir tēlot karu starp cigarešu ražotājiem un elektronisko ierīču ražotājiem. Tiek radīta milzu ažotiāža diskusijā – kas kaitīgāks, un tas tad būtu vairāk jāierobežo.
Trešais aspekts ir publiska smēķēšanas ienaidnieku apņirgšana, viņu diskreditēšana un beigu beigās – pat sūdzēšana tiesā. Visas šīs pasaules literatūrā plaši aprakstītās darbības Latvijā ir jau notikušas; Latvijas plaušu ārstu asociācijas prezidents, profesors Alvils Krams jau ir sūdzēts tiesā. Šo rindu autors no tabakas industrijas uzbrukumiem cietis tik bieži, ka kļuvis imūns.
Katrā diskusijā, kurā man nācies piedalīties, ir atradies kāds, kas mani cenšas izprovocēt uz atziņu, ka elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīgas par parastajām cigaretēm, vai uz norādi, ka ar elektroniskām ierīcēm var atmest smēķēšanu. Patiesībā ar elektroniskām cigaretēm bērns tiek ievilināts atkarību un smēķēšanas pasaulē, bet ar parasto cigareti tiek iesista nagla zārka vākā – vai nu cigarete ir radījusi infarktu, insultu vai vēzi.
Nevar nepamanīt, ka Latvijas likumdevēji un Ministru kabinets ir īpaši vēlīgi un draudzīgi pret klasisko cigarešu ražotājiem un tirgotājiem. Ja mēs redzam, ka inflācijas apstākļos piena un maizes cena pieaugusi vismaz divkārt, bet tabakas cena saglabājusies iepriekšējā līmenī, tas ir tikai tādēļ, ka gandrīz piecus gadus Krišjāņa Kariņa valdība kategoriski nepieļāva akcīzes nodokļa celšanu cigaretēm. Smēķētāju skaits pieauga Kariņa/Pavļuta vārdā nosauktās kovidmājsēdes laikā.
Tajā laikā pieauga elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana bērnu un pusaudžu vidū, un 60% zēnu, 40% meiteņu vecuma grupā 15+ lieto elektroniskās smēķēšanas ierīces biežāk vai retāk.
Te nu es atkārtošu vispārzināmas atziņas. Tabakas iedarbībai nav droša līmeņa. Pat gadījuma rakstura uzsmēķēšana un pasīvā smēķēšana (atrašanās cita smēķētāja piedūmotā telpā) ir kaitīga un bīstama veselībai. Tabakas dūmu radītais kaitējums ir tūlītējs. Tabakas dūmi satur vairāk nekā 7000 ķīmisko vielu un ķīmisko savienojumu, kas nonāk plaušās katru reizi, kad tie tiek ieelpoti. Ar asinīm šīs indes nonāk visos audos un bojā DNS, kamdēļ attīstās vēzis.
Šīs indes bojā asinsvadus un rada recēšanas traucējumus, kas izraisa sirdslēkmes un insultu, tās bojā plaušas, radot astmas lēkmes, emfizēmu un hronisku obstruktīvu plaušu slimību.
Ilgāka smēķēšana nozīmē lielāku kaitējumu. Iespēja saslimt ar vēzi vai infarktu ir proporcionāla smēķēšanas ilgumam un dienā izsmēķēto cigarešu skaitam.
Bez tam tabakas smēķēšana ir vārti uz citām atkarībām, īpaši – alkohola un narkotiku atkarībai. Drošu cigarešu un smēķēšanas produktu nav.
Cigaretes un īpaši elektroniskās cigaretes ar garšiņām ir paredzētas atkarībai. Atkarība no nikotīna un smaržvielām piespiež cilvēkus smēķēt pat tad, kad viņi vēlas atmest smēķēšanu.
Tādēļ atgriezīšos pie mūsu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes, kur sabiedrībā atpazīstami pētnieki, ierēdņi (VID direktori Baibu Šmiti Roķi ieskaitot) un elektronisko smēķēšanas iekārtu ražotāji vēlējās pierādīt, ka tūlīt jāatceļ likums, kas liedz elektroniskām cigaretēm pievienot smaržvielas jeb aromatizētājus.
No šā gada janvāra aizliegts laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, bet tabakas induustrija apmaksā milzīgu klāstu informācijas, kur dažādā veidā cīnās pret šo normu.
Neatkarīgi no tabakas industrijas retorikas, ir zināms, ka elektroniskas cigaretes ar smaržām un garšām ir galvenais veids, ķā piesaistīt bērnus un jauniešus smēķēšanai. Lielākā daļa jauniešu, uzsākot lietot elektroniskās cigaretes, lieto tabakas aizstājējproduktus ar netradicionāliem aromātiem. Šie aromāti palielina elektronisko cigarešu pievilcību, radot sensorās sajūtas par saldumu un vēsumu un maskējot nepatīkamo nikotīna garšu.
Vairāki plaši pētījumi pēdējos gados veltīti tieši elektronisko cigarešu smēķēšanas ļaundabīgajai ietekmei uz sieviešu endokrīno un reproduktīvo sistēmu, kā arī uz grūtnieces un augļa veselību. Šobrīd zinātnieku rīcībā ir dažādas gēnu izpētes metodes, un pierādījies, ka elektronisko smēķēšanas ierīču smēķēšana atstāj fatālu ietekmi uz augļa veselību, īpaši grūtniecības pirmajā trimestrī (kā zināms, vairums sieviešu – smēķētāju savu kaitīgo smēķēšanas indevi atmet pēdējos grūtniecības mēnešos).
Smaržas un garšas elektroniskajām cigaretēm ir domātas, lai piesaistītu pusaudžu meitenes smēķēšanai, lai pēc dažiem gadiem jau mātes miesās nodarītu kaitējumu auglim. Elektroniskās cigaretes ar smaržām ir iemesls abortiem un neiznēsātām grūtniecībām, mātes miesās mirušiem augļiem.
Pētījumi liecina, ka aromatizēto elektronisko cigarešu (jo īpaši ar mentola garšu), lietošana, pievilcība un sensorā iedarbība atsķiras atkarībā no dzimuma. Kvalitatīvās intervijas un pieaugušo novērošanas aptaujas liecina, ka aromatizētas elektroniskās cigaretes lieto vairāk sieviešu nekā vīriešu. Eksperimentā ar mentolu aromatizētām elektroniskajam cigaretēm konstatēta trīspusēja mijiedarbība starp mentolu, nikotīna saturu un sieviešu dzimumu – meitenes un jaunas sievietes dod priekšroku dažādu smaržu un garšu, īpaši ar mentolu aromatizētām elektroniskajam cigaretēm.
Vairākos 2023.–2024. gadā pētījumos ir pētītas rasu atšķirības aromatizētu elektronisko cigarešu lietošanā. Šķērsgriezuma aptaujās, kurā piedalījās vecāko klašu skolēni ASV, ievērojami vairāk baltādaino nekā melnādaino un latīņamerikāņu skolēnu ziņoja, ka vapē – “jo garšo labi”. Dīvaini, bet baltādaini bērni ir vairāk pakļauti šai smaržu un garšu pievilcībai elektroniskajās cigaretēs.
Kvalitatīvie un eksperimentālie pierādījumi liecina, ka aromatizētās elektroniskās cigaretes ir pievilcīgas to patīkamo maņu dēļ, kas var nomākt nikotīna aversīvo maņu ietekmi.
Ķīmijas zinātnes literatūra liecina, ka bērni un pusaudži (salīdzinājumā ar pieaugušajiem) kopumā izteikti dod priekšroku saldiem aromatizētājiem, un tabakas rūpniecības dokumentos ir konstatēts, ka pusaudži un jaunieši ir īpaši jutīgi pret aromatizētiem tabakas izstrādājumiem. Intereseanti pētījumi 2024. gadā liecina, ka elektronisko smaržīgo cigarešu lietošana var būt saistīta ar izmaiņām hedoniskajās reakcijās uz smaržām. Šim atklājumam var būt potenciāla ietekme uz to, kā elektronisko cigarešu smēķēšana ietekmē pārtikas izvēli. Īsais secinājums – saldas smaržas un garšas elektroniskās cigaretes palielina tieksmi pēc saldinātiem dzērieniem un saldām uzkodām.
Epidemioloģiskie pierādījumi liecina, ka aromatizētu elektronisko cigarešu lietošanas izplatība atšķiras atkarībā no vecuma un smēķēšanas statusa, jo gados vecāki pieaugušie un smēķētāji aromatizētas elektroniskās cigaretes lieto mazāk nekā jaunieši. Globālie secinājumi (arī šajā griezuumā) – aromatizētās elektroniskās cigaretes ir vārti bērniem uz smēķēšanu.
Novērojumi liecina, ka, ierobežojot aromatizētu cigarešu pieejamību ASV, samazinājusies gan aromatizētu, gan nearomatizētu tabakas izstrādājumu lietošana jauniešu vidū. Eiropas pētījumi par jauniešu auditoriju liecina – jaunieši uzskata, ka aromatizētas e-cigaretes ir mazāk kaitīgas nekā e-cigaretes ar tabakas aromātu. Aromatizētas elektroniskās cigaretes veicina eksperimentēšanu ar smēķēšanu un ir ļoti būtiskas lai uzturētu to lietošanu pēc lietošanas uzsākšanas, aromatizētu elektronisko cigarešu lietošana palielina risku lietot parastas cigaretes, aromatizētas elektroniskās cigaretes visvairāk apdraud jauniešu sabiedrības veselību.
Saeimas pērn pieņemtais lēmums – aizliegt laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, ir vieds un pareizs, jo ir virzīts uz bērnu, jauniešu, un īpaši jaunu sieviešu reproduktīvā vecumā, arī grūtnieču un augļu veselības veicināšanu.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē man bija iespēja satikt ļaudis, kas visiem spēkiem pūlējās pakļaut bērnus un jauniešus smēķēšanas ligai, lai tabakas industrija gūtu peļņu.