Foto: RETUERS/SCANPIX/LETA

Masks draud Pentagonam par informācijas nopludināšanu “The New York Times” Ieteikt







ASV prezidenta Donalda Trampa galvenais padomnieks Īlons Masks atklāti piedraudējis Pentagonam un tā darbiniekiem, kuri varētu būt nopludinājuši informāciju “The New York Times” par viņam paredzēto slepeno brīfingu par iespējamu ASV un Ķīnas karu, raksta Politico.

Reklāma Reklāma

NYT ceturtdienas vakarā atsaucās uz anonīmiem ASV amatpersonu avotiem, apgalvojot, ka Pentagonam piektdien bijis plānots informēt Masku par ASV militāro plānu gadījumā, ja sāktos karš ar Ķīnu.

Pēc publikācijas Pentagons un Tramps gan apstiprināja, ka tikšanās notiks, bet kategoriski noliedza, ka tajā tiks apspriesti kādi plāni par Ķīnu. “Ķīna netiks pat pieminēta vai apspriesta,” rakstīja Tramps savā platformā Truth Social. “Cik gan apkaunojoši, ka šie diskreditētie mediji var vienkārši izgudrot šādus melus. Raksts ir pilnīgs izdomājums!!!”

Trampa ierakstu platformā X pārpublicēja arī Īlons Masks, nodēvējot The New York Times par “tīru propagandu” un piedraudot ar vajāšanu nopludinātājiem: “Es ar nepacietību gaidu to Pentagonā strādājošo tiesāšanu, kuri apzināti un ļaunprātīgi nopludina melīgu informāciju NYT.”

“Viņi tiks atrasti,” brīdināja miljardieris.

Pretrunīgais NYT ziņojums uzsvēra, ka šāda līmeņa brīfings vēl vairāk paplašinātu Maska jau tā milzīgo ietekmi Vašingtonā un izgaismotu iespējamos interešu konfliktus, jo viņš vienlaikus darbojas federālās valdības iekšienē un vada lielus valdības līgumslēdzējus, piemēram, SpaceX.