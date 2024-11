Norvēģijas masu slepkava Anderss Bērings-Breivīks, kurš 2011.gadā sarīkoja sprādzienus un apšaudēs nogalināja 77 cilvēkus, otrdien, 19.novembrī, stājās tiesas priekšā, lai jau otro reizi tai lūgtu atbrīvot viņu nosacīti. Norvēģijas prokurori apgalvo, ka galēji labējā ekstrēmista nosacītās atbrīvošanas lūgums ir jānoraida, jo pastāv “reāls risks”, ka Breivīks izdarīs vēl kādu vardarbīgu noziegumu, vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

45 gadus vecais Breivīks līdz šim ir izcietis 13 gadus no maksimālā 21 gada cietumsoda, taču saskaņā ar Norvēģijas likumiem viņš var pieteikties uz nosacītu atbrīvošanu pēc desmit ieslodzījumā pavadītiem gadiem. Varasiestādes ir paziņojušas, ka galēji labējā ekstrēmista nosacītās atbrīvošanas lūgums ir jānoraida, jo joprojām pastāv “kvalificēts un reāls” risks, ka atbrīvošanas gadījumā viņš izdarīs vēl kādu smagu vardarbīgu noziegumu.

Otrdien ierodoties tiesā melnā uzvalkā, masu slepkava Breivīks demonstrēja klātesošajiem uz galvas sāniem izskūtu burtu “Z” – simbolu, kas asociējas ar 2022. gadā notikušo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pie tam Breivīks uz tiesu atnesa līdzi plakātu ar politisku vēstījumu, ziņoja “Euronews”.

Par masu slepkavību notiesātais Breivīks, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, vairākkārt ir apgalvojis, ka viņa apstākļi cietumā ir pielīdzināmi necilvēcīgai attieksmei, lai gan Norvēģijas tiesas vairākkārt ir noraidījušas viņa sūdzības.

Savukārt varasiestādes apgalvo, ka Breivikam ir tādas pašas tiesības kā jebkuram citam ieslodzītajam, un apgalvo, ka atšķirīga attieksme pret viņu apdraudētu Norvēģijas apņemšanos ievērot tiesiskumu. Kopš 2012. gada Breivīks tika turēts izolatorā, bet pirms diviem gadiem viņš tika pārvests uz Ringerikes (Ringerike) cietumu, kur viņš dzīvo divstāvu nodaļā. Viņa dzīves telpā ir virtuve, ēdamistaba, TV istaba ar “Xbox” un fitnesa zona ar trenažieriem.

Uzklausīšana par nosacītu atbrīvošanu notika improvizētā tiesas zālē cietuma sporta zālē – tieši tajā pašā vietā, kur 2022. gada janvārī tika izskatīts viņa iepriekšējais pieteikums par atbrīvošanu. Breivīks 2012. gadā tika notiesāts par masu slepkavību un terorismu saistībā ar sprādzienu Oslo, kurā gāja bojā astoņi cilvēki, un apšaudi Ūteijas salā (Utøya island), kurā tika nogalināti 69 gados jauni Darba partijas aktīvisti, kas piedalījās vasaras nometnē.

