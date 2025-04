“Maz ticams, ka viņi tā sakravās čemodānus, izmaršēs pa vārtiem un aizbrauks prom!” Slaidiņš komentē iespējamo ASV karavīru izvešanu no Eiropas Ieteikt







“Pentagons ir komentējis ASV spēku izvešanu no Eiropas. Lēmums vēl nav pieņemts. ASV apņemšanās NATO ir spēcīga, taču ASV sagaida, ka Eiropas sabiedrotie vadīs Eiropas konvencionālo aizsardzību,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” informēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Līdz ar to ASV uzliek atbildību par Eiropas aizsardzību “uz Eiropas valstīm”, atzīmēja NBS majors Slaidiņš. “Runa šobrīd ir par 10 tūkstošiem karavīru, kurus varētu izvest no tiem 20 tūkstošiem, kurus vēl ASV prezidents Baidens nosūtīja uz Eiropu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un ASV bruņoto spēku komandieris, ģenerālis Eiropā [Kristofers] Kavoli ir “pret” ASV kontingenta samazināšanu. Tātad viņš uzstājās, ka viņš iebilst pret to, jo šobrīd nav īstais laiks samazināt [ASV karavīru skaitu Eiropā],” sacīja Slaidiņš.

Kā Eiropai reaģēt, ja gadījumā tiek pieņemts lēmums izvest ASV karavīrus?

Uz to NBS majors atteica, sakot: “Izskanēja ziņa, ka Eiropa baidās no tā, ka amerikāņi aizvāks visu, nebrīdinot par to. Tas gan ir maz ticams, ka viņi tā sakravās čemodānus, izmaršēs pa vārtiem un aizbrauks prom! Tas nemaz nav vienkārši, jo te ir viņu ekipējums, viņu kaujas tehnika. Tas nav tā, kad beidzot darbadienu un izejot no ofisa, to aizslēdz ciet un aiziet. Tas tomēr ir vesels pasākumu komplekss,” skaidroja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, runājot par iespējamo ASV karavīru izvešanu no armijas bāzēm Eiropā. Vai noliktavas tiks atstātas Eiropā vai nē, par to gan šobrīd esot grūti spriest.

Slaidiņš norādīja, ka pagaidām nav pieņemts šāds ASV lēmums par karavīru izvešanu no Eiropas reģiona. Turklāt jāatceras, ka ASV prezidents Donalds Tramps, uzsākot savu otro pilnvaru termiņu, mudināja Eiropas valstis, kuras ir NATO sastāvā, pašām stiprināt savu aizsardzību un palielināt budžeta finansējumu militārajām vajadzībām. “Pašlaik izskatās, ka Eiropas valstis ir saņēmušās, bet, protams, to nevar tik ātri izdarīt, jo te ir runa par 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) – daudzas valstis to nemaz nevar fiziski atļauties,” uzsvēra NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā.

