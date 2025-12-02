“Maza ticība, ka Putins piekritīs…” Bijušais diplomāts dalās pārdomās par miera plānu Ukrainai 0
TV24 raidījumā “Globuss” bijušais diplomāts un Latvijas vēstnieks ASV un Krievijā Andris Teikmanis norāda, ka lielākā daļa, kuri gudri spriež par miera plānu Ukrainai, to patiesībā nemaz nav redzējuši.
“To, kas patiešām ir rakstīts, mēs neesam redzējuši, mēs esam redzējuši tikai to, ko raksta mediji,” skaidro Teikmanis.
Viņš uzsver, ka nav nozīmes, cik ļoti Amerika ir iesaistījusies plāna radīšanā – nozīme ir tam, ka plāns vairs nav tāds, kāds tas bija sākumā.
Ja Putins bija gatavs apspriest 28 punktus, tad šie punkti tagad vairs nav aktuāli, jo šobrīd tiek runāts par miera plānu, kas sastāv no 19 punktiem. “Man nav pārāk lielas cerības, ka Putins piekritīs pēdējai plāna versijai, kuru ASV radīja kopā ar Eiropiešiem un ukraiņiem,” piebilst Teikmanis.
Viņš norāda, ka Krievijas prezidents nav atkāpies no savām pozīcijām. “Ja viņi ir gatavi kaut ko runāt par teritorijām, tad viņi nav gatavi runāt par pārējiem punktiem, kurus dēvē par “konflikta priekšnosacījumiem”,” skaidro Teikmanis.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
Savukārt Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka nākamnedēļ Maskavā ieradīsies ASV delegācija, lai apspriestu tā dēvēto ASV miera plānu, kas paredz Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.