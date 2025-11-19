Foto: REUTERS/SCANPIX
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.

“Mēs sagaidām, ka mūsu partneri ieņems konstruktīvu nostāju…” Turcijas prezidents aicina atsākt Ukrainas un Krievijas sarunas Stambulā 0

LETA
19:34, 19. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans trešdien aicinājis Ukrainu un Krieviju atsākt Stambulas sarunas par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu.

“Šodienas sarunās mēs arī uzsvērām nepieciešamību turpināt Stambulas procesu ar pragmatisku un uz rezultātiem orientētu pieeju,” pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kopīgā preses konferencē Ankarā pavēstīja Erdogans.

“Mēs arī sagaidām, ka visi mūsu partneri, kas vēlas asinsizliešanas pārtraukšanu reģionā, ieņems konstruktīvu nostāju pret Stambulas procesu,” piebilda Turcijas prezidents.
No maija līdz jūlijam Stambulā notika trīs sarunu kārtas starp Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, kas nekādus reālus panākumus gan nedeva.

Erdogans norādīja, ka karadarbības intensificēšanās dēļ esot nepieciešams atsākt Stambulas sarunas.

“Konkrēti pieaugošie uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai un dzīvību zaudēšana rada nelabojamu kaitējumu abām pusēm,” atzina Turcijas līderis, piebilstot, ka no Ankaras viedokļa Stambulas procesa atdzīvināšana nākšot par labu.

Viņš arī izteicās, ka Turcija vienmēr esot gatava apspriest ar Maskavu priekšlikumus uguns pārtraukšanai un ilgstoša miera sasniegšanai.

“Šajā nolūkā mēs augstu vērtējam arī mūsu sabiedrotā – Savienoto Valstu – iesaistīšanos šajā procesā,” piebilda Erdogans.

Vienīgais, ko deva Stambulas sarunu trīs kārtas, bija liela mēroga gūstekņu apmaiņa, un Zelenskis trešdien Ankarā pauda cerību līdz gada beigām atsākt gūstekņu apmaiņas ar Krieviju.

