Medvedevs atkal braši līksmojis? Sveic visus Krievijas draugus, arī vājprātīgo Beļģijas ministru, ar spekulatīvu paziņojumu 0

LA.LV
13:06, 2. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Dmitrijs Medvedevs un viņa „Poseidons”. Viņš to ir izšāvis un pēc tam paziņoja, ka ar to apsveic visus Krievijas draugus, īpaši vājprātīgo Beļģijas aizsardzības ministru, proti, ar veiksmīgo ar kodolieročiem darbināmo zemūdens drona „Poseidons” izmēģinājumu. Atšķirībā no „Burevestņika”, „Poseidonu” varot uzskatīt par īstu pasaules gala ieroci, tā par Medvedeva priekiem TV24 raidījumā „Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Veselam
7 produkti, kurus iekļaujot uzturā katru dienu, saņemsiet teju visas organismam nepieciešamās barības vielas
Kokteilis
3 horoskopa zīmēm novembris būs īsts pārmaiņu mēnesis – dzīve sagriezīsies kājām gaisā
Lasīt citas ziņas

Ir skaidrs, ka krieviem šā „Poseidona” nesēja ir atomzemūdene. Taču majoram liekas, ka kopējās slavas dziesmas ir mazliet pārspīlētas. Piemēram, Krievijas informācija par 500 metru augsto cunami: „Tāds taču apskries apkārt visai pasaulei!”

Kā piemēru raidījums piesauc 2004. gada katastrofālo cunami Indonēzijā, īpaši Sumatras salā — tur augstākie viļņi bija 50 metri; no tiem otrā pusē okeānam, pie Somālijas krastiem, tas deva iespaidu 9 metru augstumā. Tas nozīmē, ka samazinājums uz otru pusi okeānam ir piecas reizes, proti, šajā gadījumā otrā pusē okeānam — Krievijas pusē — tas būs simtmetrīgs. Tad arī diemžēl teju visa Krievija paiet zem ūdens, aprēķinājis raidījuma vadītājs Jānis Labucs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā
Tuvumā palikuši tikai pakalpiņi. Putins arvien vairāk zaudē Krievijas elites cieņu, pārvēršoties par “kārpainu pīli”
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem

Slaidiņš tikmēr kā vēl vienu „Poseidona” blakni min faktu, ka jēgas to spridzināt seklos ūdeņos nav, jo tad cunami efekta nebūs: „Tikmēr eksperti atzīmē, ka pat ar veiksmīgu dzinējsistēmas integrāciju joprojām pastāv galvenās problēmas: vadības precizitāte starpkontinentālajos attālumos, maskēšanās spējas un kontrole dziļūdens apgabalos un kodolgalviņas transportēšanas drošība. Bez apstiprinātiem testu datiem šīs īpašības ir tikai spekulācijas.”

Tomēr šī informācija ir ierobežota, detaļas zina tikai Krievijas prezidents un Medvedevs, tāpat kā par daudzām citām lietām — pierādījumu nav, ko viņi izšāva, kur tā raķete palika, vai tā nojājās Sibīrijā kaut kur lejā — kas to lai zina. Taču jāņem vērā, ka arvien biežāk dzirdēsim atkal šo kodolieroču žvadzināšanu, rezumē Slaidiņš.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņam tas beigsies slikti…” Medvedevs histēriski reaģē uz Trampa izteikumiem “Tomahawk” sakarā
“Jācer, ka mums tas nekad nebūs jāizmanto!” Tramps nosauc Medvedevu par “stulbu cilvēku”
Medvedevs pēkšņi kļuvis par “šamani” – izskan prognozes par Trampa nākamajiem soļiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.