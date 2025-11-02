Medvedevs atkal braši līksmojis? Sveic visus Krievijas draugus, arī vājprātīgo Beļģijas ministru, ar spekulatīvu paziņojumu 0
Dmitrijs Medvedevs un viņa „Poseidons”. Viņš to ir izšāvis un pēc tam paziņoja, ka ar to apsveic visus Krievijas draugus, īpaši vājprātīgo Beļģijas aizsardzības ministru, proti, ar veiksmīgo ar kodolieročiem darbināmo zemūdens drona „Poseidons” izmēģinājumu. Atšķirībā no „Burevestņika”, „Poseidonu” varot uzskatīt par īstu pasaules gala ieroci, tā par Medvedeva priekiem TV24 raidījumā „Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Ir skaidrs, ka krieviem šā „Poseidona” nesēja ir atomzemūdene. Taču majoram liekas, ka kopējās slavas dziesmas ir mazliet pārspīlētas. Piemēram, Krievijas informācija par 500 metru augsto cunami: „Tāds taču apskries apkārt visai pasaulei!”
Kā piemēru raidījums piesauc 2004. gada katastrofālo cunami Indonēzijā, īpaši Sumatras salā — tur augstākie viļņi bija 50 metri; no tiem otrā pusē okeānam, pie Somālijas krastiem, tas deva iespaidu 9 metru augstumā. Tas nozīmē, ka samazinājums uz otru pusi okeānam ir piecas reizes, proti, šajā gadījumā otrā pusē okeānam — Krievijas pusē — tas būs simtmetrīgs. Tad arī diemžēl teju visa Krievija paiet zem ūdens, aprēķinājis raidījuma vadītājs Jānis Labucs.
Slaidiņš tikmēr kā vēl vienu „Poseidona” blakni min faktu, ka jēgas to spridzināt seklos ūdeņos nav, jo tad cunami efekta nebūs: „Tikmēr eksperti atzīmē, ka pat ar veiksmīgu dzinējsistēmas integrāciju joprojām pastāv galvenās problēmas: vadības precizitāte starpkontinentālajos attālumos, maskēšanās spējas un kontrole dziļūdens apgabalos un kodolgalviņas transportēšanas drošība. Bez apstiprinātiem testu datiem šīs īpašības ir tikai spekulācijas.”
Tomēr šī informācija ir ierobežota, detaļas zina tikai Krievijas prezidents un Medvedevs, tāpat kā par daudzām citām lietām — pierādījumu nav, ko viņi izšāva, kur tā raķete palika, vai tā nojājās Sibīrijā kaut kur lejā — kas to lai zina. Taču jāņem vērā, ka arvien biežāk dzirdēsim atkal šo kodolieroču žvadzināšanu, rezumē Slaidiņš.