Mēness aptieka: Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo ar sajūtu, ka nepaspēj paveikt visu vajadzīgo







“Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā uz jautājumu: “Cik bieži jums rodas sajūta, ka jūs “nepaspējat dzīvot” – paveikt, piedzīvot, izjust visu iespējamo?” – 31% iedzīvotāju sacījuši, ka viņi šādi jūtas atsevišķos dzīves periodos, 20% – vairākas reizes nedēļā, bet gandrīz piektā daļa (16%) katru dienu.

“Aptauja atklāj – ka visvairāk cilvēku, kuriem katru dienu ir sajūta par to, ka nepaspēj dzīvot – visu iespējamo paveikt, piedzīvot, izjust – ir ar pamatizglītību, bezdarbnieki vai pašreiz nestrādā un nemeklē darbu, studenti, tie, kuri nav precējušies. Tāpat aptaujas dati liecina, ka, jo cilvēkiem ir lielāki ienākumi, jo mazāk viņi dzīvo ar sajūtu, ka “dzīve paslīd garām”. Interesanti, ka vispārējais pieņēmums varētu vairāk būt tāds, ka šāda sajūta izteiktāka ir tieši tiem, kuri aktīvi strādā, vada uzņēmumus u.tml. Tas lielā mērā varētu būt saistīts ar mūsu izvirzītajām gaidām, prasībām no sevis un tuvākajiem par dzīvi kopumā un, piemēram, svētku svinēšanu. Decembris ir īpašs laiks, kad daudziem ir jāpaspēj sarūpēt gan svētkiem vajadzīgo, piedalīties dažādos pasākumos, nokārtot eksāmenus utt., ja vēl gadās pašiem vai tuviniekiem ziemas sākumā apslimt, tas viss rada papildu stresu. Līdz ar to decembrī aptiekās cilvēki izteikti vairāk jautā ne tikai pēc zālēm vispārējai saslimšanai, vitamīniem un mikroelementiem imunitātes stiprināšanai, smadzeņu darbības uzlabošanai, bet arī vēlas iegādāties nomierinošus līdzekļus. Mūs, farmaceitus, iepriecina tas, ka cilvēki aizvien biežāk izmanto iespēju arī pie mums aptiekā iegādāties dāvanas savu draugu un tuvinieku veselībai un daudziem tādējādi izdodas gan samazināt laika tēriņu dāvanu meklēšanai, gan iepriecināt un parūpēties par savējiem,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite, aptiekas vadītāja Jeļena Bebre.

31% respondentu aptaujā atbildēja, ka “nepaspēj dzīvot” atsevišķos dzīves periodos – šādi vairāk jūtas sievietes – 35%, tikmēr vīrieši 28%. Turklāt, jo vecāka aptaujāto iedzīvotāju grupa, jo šāda sajūta vērojama vairāk – piemēram, 60-74 gadu vecumā šādi jūtas 41% respondentu, 50-59 gadu vecumā 38%, 40-49 gadu vecumā 38%, 30-39 gadu vecumā 27%, bet 18-29 gadu vecumā tikai 16%. Reģionos periodiski sajūtas, ka “nepaspēj dzīvot” visvairāk ir Pierīgas iedzīvotājiem – 35%, tikpat Zemgales iedzīvotājiem un 33% Vidzemes iedzīvotāju.

Uz jautājumu: “Cik bieži jums rodas sajūta, ka jūs “nepaspējat dzīvot” – paveikt, piedzīvot, izjust visu iespējamo?” 20% atbildējuši, ka šādi jūtas vairākas reizes nedēļā. Visvairāk tā – 35% atbildējuši respondenti vecumā no 18-29 gadiem, bet vecākā paaudze vecumā no 60-74 gadiem tikai 11%. Vēl šī atbilde populārākā bija starp Zemgales iedzīvotājiem – 25% sacījuši, ka vairākas reizes nedēļā jūtas, ka “nepaspēj dzīvot”.

16% aptaujas dalībnieku – vienlīdz daudz sievietēm un vīriešiem katra diena ir tāda, kas liek domāt – viņi nepagūst tajā paveikt, piedzīvot, izjust visu iespējamo, kā arī raksturīgāka šī sajūta ir iedzīvotājiem vecumā no 18 – 39 gadiem un Kurzemē dzīvojošajiem, vismazāk vecumā no 60 – 74 gadiem, kā arī Zemgalē un Vidzemē dzīvojošajiem.

Vēl 11% aptaujā atbildējuši, ka, viņuprāt, sajūta, ka “nepaspēj dzīvot” mēdz būt reizi mēnesī vai pat retāk, 15% respondentu bijis grūti pateikt, bet nekad šādas sajūtas nav 8% Latvijas iedzīvotāju.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2023. gada novembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā uz sešiem jautājumiem snieguši atbildes, izvēloties vairākus to variantus.

