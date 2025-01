Mēness aptiekā “Kamēlija” svinīgi atklāta Teņa Graša vitrāža “Dziesma” Ieteikt







16. janvārī, atverot Mēness aptieku “Kamēlija” pēc nozīmīgas rekonstrukcijas, atklāta ievērojamā latviešu mākslinieka Teņa Graša vitrāža “Dziesma”. Godinot mākslinieka simtgadi un viņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā un mākslā, vitrāža, kas iepriekš rotāja aptiekas logus jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, tagad ir rūpīgi restaurēta.

Kultūrvēsturisko Teņa Graša vitrāžu 2024. gadā atjaunoja stikla mākslinieks Agris Butelis. Aptiekā ir veikti nozīmīgi uzlabojumi klientu ērtībām, tostarp modernizēta diennakts apkalpošanas zona ar uzgaidīšanas iespējām iekštelpās, lai nodrošinātu farmaceitisko aprūpi apmeklētājiem jebkurā diennakts laikā.

“Mēs visi nākam no pagātnes, dzīvojam šodienā un veidojam vēsturi nākamajām paaudzēm. Esmu gandarīta, ka šodien veram rekonstruētās Mēness aptiekas “Kamēlija” durvis, kur vēstures liecības satiekas ar tagadni un mēs atbildīgi ar rūpēm un ilgtspējīgu darbu veidojam jaunu vēstures posmu. Pirmo reizi te aptieka tika atvērta 1924. gadā, un veselu gadsimtu tā ir izcilības simbols farmaceitiskās aprūpes jomā, īpaša gan iedzīvotājiem, gan mums – “Mēness aptiekas” darbiniekiem. Latvijā nav nevienas citas aptiekas, kas būtu līdzīga šai. Tagad no jauna tā ir īpaša ar savu konceptu, kas atdzīvina aptiekas atmosfēru no pagājušā gadsimta 20. gadiem. Mēs vēlējāmies, lai tā būtu ērta un vizuāli pievilcīga mūsu klientiem un farmaceitiem viņu ikdienā, kā arī simboliski nozīmīga Latvijai,” uzsvēra “Mēness aptieka” valdes priekšsēdētāja Vilma Fērklaf.

Tenis Grasis savulaik vitrāžu veidojis par godu leģendārās diennakts aptiekas pārbūvei, un pirmo reizi tā iemirdzējās aptiekas logos tagadējā Brīvības ielā 1985. gadā, zemtekstā drosmīgi iemiesojot tautas neatkarības alkas.

“Mēs visi esam saistīti – piederam Rīgai un Latvijai. Atceroties Teni Grasi, pirmkārt, mēs atceramies viņa inteliģenci un kultūras dziļumu. Viņš bija mākslinieks, kurš prata veidot mērķus un gādāt par Latvijas kultūras attīstību. Viņa ieguldījums ir nepārprotams – gan keramikas, gan stikla mākslas attīstībā Latvijas Mākslas akadēmijā, viņš radījis arī dokumentālas liecības par barikādēm. Teņa Grasa zīmējumi un glezniecība ir mākslinieciski vērtīgi, tos raksturo vēsturiska precizitāte un jūtīgums. Mēness aptieka „Kamēlija” ir simbols, kas saglabā un iemūžina mūsu kultūras mantojumu un vērtības nākamajām paaudzēm,” vitrāžas vēsturiskumu un “Mēness aptiekas” ieguldījuma nozīmi uzsvēra mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītāja.

Novērtējot notikuma nozīmību sabiedrībā, Rīgas pilsētvidē, kultūrā, kā arī farmācijas nozarē, pasākumā piedalījās dažādu nozaru un institūciju pārstāvji. Starp viesiem bija Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Okupācijas muzeja, Farmācijas muzeja, Rīgas domes un Veselības ministrijas pārstāvji, kā arī sveicēji no Latvijas Farmaceitu biedrības, Medicīnas informācijas centra,, Latvijas Pensionāru federācijas, Latvijas Universitātes 1. Medicīnas koledžas u.c.

Pasākumā piedalījās aptiekas iepriekšējā vadītāja Inese Sniedze, vitrāžas atjaunotājs Agris Butelis, atjaunotās aptiekas dizaina koncepta autore Guna Akona un mākslinieka Teņa Graša dzimtas pārstāvji. Novērtējot ieguldījumu vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, klātesošie kopā ar uzņēmuma darbiniekiem dalījās iespaidos un atmiņās.

Jaunatvērtās Mēness aptiekas “Kamēlija” dizaina konceptu izstrādāja interjera arhitekte Guna Akona un “Wing space”.