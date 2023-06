Evelīna Mūrniece. Foto: Inga Pizāne

„Nebaidāmies pastāvēt par sevi”. Saruna ar dzejnieci Evelīnu Mūrnieci Ieteikt







Jūlija Dibovska, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Evelīna Mūrniece dzimusi 2002. gadā Rīgā. Dzeju raksta kopš 2016. gada, bet pati katru gadu teic, ka nopietni to dara tikai pēdējos trīs gadus. Iepriekš no pirmās līdz divpadsmitajai klasei spītīgi spēlējusi basketbolu, taču šī līkne tikusi lauzta.

Pēc noieta posma nejauši apguvusi poligrāfiju un šobrīd strādā šajā nozarē. “Aicinājuma” dalībniece trešo gadu; šobrīd arī Literārās akadēmijas studente.

Publikācijas “Jaunajā Gaitā” (2022. un 2023. gada vasara) un izdevumā “Avīzes Nosaukums” (2022. gadā “cilvēciņi”, 2023. gadā “uzdrīkstēšanās” un “kam tic mākslinieks”).

Brīvajā laikā nodarbojas ar klusumu, fotografē, brauc ar velosipēdu, skrien, neskrien, zīmē un būtībā izmēģina visu, kam rokas tiek klāt. Mīl dzīvniekus, vecas lauku mājas un dzeju raksta nepieklājīgi maz. Patīk darīt visu ko un neko.

– Vai tava interese par poligrāfiju nozīmē, ka esi topošā grāmatniece vai māk­sliniece? Kas tevi saista poligrāfijā?

E. Mūrniece: – Gribētos domāt, ka māksliniece esmu bijusi visu laiku, par grāmatnieci nezinu – to mēs vēl redzēsim, kur tas ceļš ved.

Grāmatas mani sen jau ir interesējušas, ne tikai to saturs, bet arī fiziskais process – no kā grāmata sastāv, kāpēc ir tieši tāda, kādiem procesiem tā iziet cauri, līdz vispār kļūst par to, ko zinām kā gatavu grāmatu. Ir ļoti interesanti dzīvot tam līdzi un arī eksperimentēt ar kaut ko jaunu, sarežģītu, vēl neredzētu – dažādiem sējumiem, papīriem, to savienojumiem…

Tuvākajā nākotnē ļoti ceru apgūt grafisko dizainu un maketēšanu, lai paraudzītos uz grāmatas dzīvi no cita skatpunkta, darboties ar autoru un saturu. Šobrīd esmu ļoti tuvu pirmsdrukas procesiem, kas nenoliedzami ir interesanti un izaicinoši, taču manī mīt liela tieksme apgūt visu grāmatas ceļu, ja tā varētu teikt.

– Pastāsti par saviem mīļākajiem dzejniekiem/dzejniecēm! Kas tieši tevi varējis ietekmēt un iedvesmot?

– Pirmais dzejnieks, ar ko iepazinos agros pusaudžu gados, bija Ziedonis. Viņa vieglums un vienkāršība tekstā mani aizrāva, deva vieglumu grūtajam skolas laikam, lika dziļāk ieskatīties dabā. Domāju – kāpēc gan es nevarētu tik viegli rakstīt, es arī varu rakstīt –, un tur tas viss laikam sākās.

Šobrīd man ir vairāki tādi “mīļākie” dzejnieki un dzejnieces; būtu negodīgi minēt tikai vienu, jo viņi ir daudzi, kam pēdējo gadu laikā iznācis pa krājumam vai diviem. Katrs no viņiem ir atšķirīgs, un tas man tīk. Necenšos baigi iedvesmoties vai ļaut radīt kādu ietekmi uz sevi no kāda, bet drīzāk pateikt kaut ko, kas vēl nav ticis pateikts. Pateikt kaut ko citādi – caur savu pasauli, kā to sajūtu es.

– Vai var runāt par tādu lietu kā “tava paaudze”? Piemēram, kā tava paaudze izjūt politiku un mākslu? Kā tava paaudze redz sevi līdzās saviem vecākiem un vecvecākiem?

– Mana paaudze ir ļoti interesants zvērs. Caur meistardarbnīcām “Aicinājumos” un šogad Literārajā akadēmijā esmu novērojusi, ka mana paaudze ļoti cīnās par taisnīgu brīvību, ir ieinteresēta kā politikā, tā mākslā un spēj diezgan sakarīgi par to runāt un rakstīt. Mana paaudze ir savāda; man ir tāds īss dzejolis: “mēs būsim nepareizā paaudze / mēs būsim pazaudētie / nesaprastie.” Šī sajūta ir, taču gribu sevi mazliet palabot. Mēs noteikti nebūsim aizmirstie, mēs nebūsim nesaprastie, jo mēs spējam runāt par mums aktuālo sāpi. Un ir prieks redzēt un dzirdēt, ka paaudzes pirms mums ir vienisprātis ar mūsu viedokļiem un uzskatiem. Tas rada manai paaudzei drošāku vidi, kur būt, mierīgāku pasauli, kur dzīvot, zinot, ka ir, kas saprot, ka ir kāds, kurš aizstāvēs un atbalstīs, iedrošinās nebaidīties par kaut ko runāt.

Grūti spriest, kā tas ir ārpus dzejas dzīves, jo tajā uzturos maz, bet šķiet, ka, ja esi atradis savu nišu, kur būt, tad ir mierīga sirds. Ja vēl maldies un meklējies, apjukums un bailes ir ļoti saprotami.

Mana paaudze vairs nebaidās redzēt lietas, kādas tās ir, nebaidāmies pastāvēt par sevi un teikt tieši gan mākslā, gan tekstā, gan pretimnācējam uz ielas.

Neesmu dikti daudz domājusi par to, kāda ir šī mūsu drosmīgā mijiedarbība ar vecāko paaudzi, taču no savas dzīves esmu novērojusi, ka vai nu ir mazliet jāpieliec galva un jāpasaudzē sevi klusējot, vai ir diezgan viegli par to runāt, jo vecvecāki tomēr ir vecvecāki un savus mazbērnus pieņems un atbalstīs, lai kādi viņi būtu. Tā šķiet man, bet ne vienmēr jau ir tik vienkārši. Ar vecākiem ir citādi, viņi ir daudz tuvāki un tuvāk. Viņi ir mazliet skeptiski pret jauniem un iepriekš (senāk) ne tik skaļiem uzskatiem.

– Kāds ir bijis tavs labākais ceļojums?

– Tāpat kā ar dzejniekiem, būtu negodīgi minēt tikai vienu labāko ceļojumu, jo tādi man ir bijuši vairāki, taču vistuvākie laikam bijuši pārgājieni pa Latgali trīs četru dienu garumā, izbraucieni ar brāli pa Imantu vai kādu draugu uz jūru.

Esmu apceļojusi teju puspasauli, tomēr Latvija velk pie sevis. Ģimene velk pie sevis, un ir ļoti silta sajūta būt tepat.

Ja runājam filozofiskāk, katra diena ir kā izaicinošs ceļojums no stāvokļa uz stāvokli, no dimensijas uz dimensiju. Mīļākās man ir dienas, kas pilnas darba un kustības, toties vakars brīvs ieelpai un refleksijai par to, kā gājis, kurās dimensijās esmu šodien bijusi, ko jaunu redzējusi vai iemācījusies.

Labākie ceļojumi ir miera pilni, iespaidu bagāti un ar tuvu plecu blakus, vienalga, uz kuru pasaules pusi tie ved.

DZEJAS ABC

JŪLIJA DIBOVSKA, literatūrkritiķe: “Šajā dzejas kopā nav netīša asumu un “aso tēlu” piesaukšanas, jo to, manuprāt, varētu būt prasījusi jauna autora dzeja, kad teksts kopā ar savu autoru sāk sevi, staigājot pa asām sajūtām. Asi tiek izjustas pirmās publikācijas, atzinība, varbūt mazas bailes no kritikas; asa ir sajūta, ka vārdi dodas rokās, nojausma, ka ar vārdiem var ietekmēt, radīt, tos var nodrukāt, tie patiešām IR. Un tas ir spilgti, asi, nozīmīgi. Galu galā cilvēkiem ir asi nepieciešami vārdi, pat ja tie izliekas, ka bildes, skaņas un sajūtas nav vārdi, bet kas cits.”

“Kultūrzīmju” lasītājiem piedāvājam ieskatīties Evelīnas Mūrnieces dzejas kopā “esme”

tvaika ielas republika

esmu izdegusi lampas

spuldzīte. es saku man

ir problēmas visādas

bet visvairāk neesmu šeit

tārpi ielien man dvēselē

to sagrauž. palaiž. es

aizeju. es nāku atkal jo

citur man vairs nav kur iet

man vaicā vai es dzirdu

dzirdu neko. paralizēts

ķermenis nomests uz

krēsla kā tikko izgriezta

lupata smird un nevajag

mana pakrūtē esošā

spirāle kā anakonda

savelkas ciešāk un es

aizmirstu kā nokļūt

mājās. piebrauc ātrie

un saka brauksim

kad izkāpām saule

bija tumši zila. man

nebija drēbju telefona

vai naudas. atslējos

pret sienu raudāt

pirmās trīs es neatceros

biju kā akmens uz ceļa

komā. nerunāju bet

elpoju. lūdzos lai liek

manu purvu mierā

balsis skraida no auss

uz ausi piemiedz ar

aci. es draudzējos. es

nekautrējos. es eju

stāvu ar galvu grīdā

esmu kļuvis nekas un

baiļu vairs nav. mājas ir

šeit kur neizliekas par

adekvātu mīlošu esošu

ārā spīd saule asni kāpj

no zemes laukā kamēr

es tajā grimstu. grimstu

dziļi atpakaļ neskatos

neilgojos vienīgi tas ka

kuņģis smilkst pēc

barības un tevis. sprauslā

rētas. tek sarkana tēja

padzeros kā jaunības

dziru. saožu aiz sētas brīvi

mani nelaiž bet gribu. es

atkal grimstu. palīdziet

man neatgriezties

palīdziet man neesošam

būt

zīmulis

mani pirksti apskauj

koka durkli un raksta

pelēku dzejoli

no vienas puses

atceras ar otru

cenšas aizmirst

visu kas nav paliekošs

visu kas ar plaukstu

izsmērēts papīra sejā

un ieskrāpēts uz mūžu

kliedz grafīta putekļus

zīmulis kad to asinu

lai rakstītu ardievas

noslauku asaras

zīmuļa gals turpina

lūzt

•

man pakrūtē ir

izaugusi klints

ar mazu āmuriņu

to bakstu bakstu

sevi pret to

dauzu dauzu

neiznāk atspēkot

•

veltīts

prasu izmisumam kāpēc tu ar mani draudzējies

viņš saka nē ar mani draudzējies tu

sastrīdamies

es saku man vajag mieru

vai tu vari sniegt mieru

viņš saka tā tas nestrādā

un nopērk man kokosriekstu

•

sieviete D guļ uz vēdera un groza galvu

sieviete T guļ uz muguras un groza galvu

sieviete es neatceros guļ uz sāniem

es savukārt guļu kā kamols kaklā

ļoti salst kājas

paša adatas rīklē dur