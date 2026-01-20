Foto: Freepik

“Mēs visi zinām, kas ir pie stūres, ja pamani cirku braucamajā daļā.” Vīrietis izsaka skarbu viedokli par sievietēm pie auto stūres 0

20:11, 20. janvāris 2026
Sociālajā vietnē “Threads”, kāds lietotājs, vēršoties pie vīriešiem pēc viedokļiem par tēmu – sievietes pie stūres, izteicis diezgan skarbu jautājumu: “Vai nebūtu tomēr pareizi valstī noteikt zināmus ierobežojumus sievietēm autovadītājām?”

Viņš raksta par saviem novērojumiem ceļu satiksmē, norādot, ka sievietes pie stūres, ir cirks.

“SIEVIETE PIE STŪRES

Vīri, jūsu komentārs! Īpaši jau šajā ziemīgajā laikā tā ir kļuvusi par neizturamu nastu. Vai nebūtu tomēr pareizi valstī noteikt zināmus ierobežojumus sievietēm autovadītājām? Tas egoisms, parkošanās pa divām vietām, rāvējslēdzēja neievērošana, loģikas trūkums katrā krustojumā. Mēs visi zinām, kas ir pie stūres, ja pamani cirku braucamajā daļā,” rakstīja “Threads” lietotājs.

Ekrānuzņēmums no “Threads”

Ko domā citi? Kādas ir pašu sieviešu – autovadītāju domas? Kā var spriest pēc komentāriem, vīrieša viedoklim daudzi nepiekrīt.

Kopumā diskusija “Threads” liecina, ka sabiedrībā viedokļi par sievietēm pie stūres ir ļoti atšķirīgi. Daudzi nepiekrīt un norāda, ka braukšanas prasmes nav atkarīgas no dzimuma, bet gan no pieredzes, uzmanības un ceļu satiksmes kultūras.

Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”

