Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Zane Bitere/LETA

Laiks baudīt vasaru! Trešdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +26 grādiem 0

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LETA
15:00, 2. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā valdīs patīkami vasarīgi laikapstākļi – daudzviet spīdēs saule, bet gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +22..+26 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks saglabāsies vien atsevišķās piekrastes vietās.

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Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām – galvenokārt Kurzemē un Vidzemē – iespējams īslaicīgs lietus.

Pūtīs lēns vējš, dienā – lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidāma jūras brīze.

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Minimālā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs +8..+14 grādi.

Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība saglabāsies zema. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +26 grādiem.

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