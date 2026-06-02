Lukašenko ir neierasti kluss… Slaidiņš atklāj, vai tā ir pazīme, ka Baltkrievija gatavotos eskalācijai 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš vērtēja Krievijas spiedienu uz Baltkrieviju un iespējamo Minskas iesaisti karā pret Ukrainu.
Krievijas nespēja panākt stratēģisku izrāvienu Ukrainas austrumos un dienvidos, pēc Jāņa Slaidiņa teiktā, liek Kremlim palielināt spiedienu uz Baltkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko. Maskavas mērķis esot panākt, lai Minska iesaistītos karā tiešākā veidā.
Slaidiņš norāda, ka Krievijai būtu izdevīgi mākslīgi izstiept Ukrainas aizsardzības spēkus, piespiežot Kijivu pārvietot ierobežotās rezerves uz ziemeļiem. Pat ja netiktu sākts pilna mēroga iebrukums no Baltkrievijas, Kremlim būtu noderīga arī plaša mēroga šāda uzbrukuma imitācija.
Pēc Slaidiņa vērtējuma, Lukašenko no šāda soļa izvairās jau kopš 2022. gada. Viņš cenšas saglabāt manevra iespējas, jo Baltkrievijas tieša iesaiste karā varētu radīt nopietnas iekšpolitiskas sekas pašā Baltkrievijā.
Slaidiņš uzsver, ka Baltkrievijas sabiedrībā joprojām ir spēcīga pretestība pret dalību karā. Atmiņas par 2020. gada protestiem nav zudušas, un pirmie kritušie Baltkrievijas karavīri varētu satricināt Lukašenko režīma stabilitāti. Šādā situācijā varētu atdzīvoties masu protesti, kurus represīvā sistēma vairs nespētu tik viegli kontrolēt.
Vēl viens būtisks faktors ir Baltkrievijas armijas kaujas gatavība. Slaidiņš atgādina, ka Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem nav reālas kaujas pieredzes, turklāt karavīri nav motivēti cīnīties par Maskavas impēriskajām ambīcijām. Tas palielina dezertēšanas, pavēļu sabotāžas un iekšējas nepakļaušanās risku.
Eksperts arī norāda uz Baltkrievijas opozīcijas faktoru, tostarp Kaļinauska pulku, kuram ir atbalstītāji arī Baltkrievijas iekšienē. Ja Minska iesaistītos karā, šis faktors varētu kļūt īpaši nozīmīgs.
Tāpat jāņem vērā Baltkrievijas resursu izsmelšana. Liela daļa militāro resursu jau iepriekš nodota Krievijai, īpaši laikā, kad Maskavai trūka munīcijas. Tas parāda, ka Putins Baltkrieviju uztver galvenokārt kā resursu savu militāro mērķu uzturēšanai.
Slaidiņš atgādina, ka Ukraina neaizmirst Baltkrievijas lomu kara sākumā – Krievijas tehnika Hostomeļā un Bučā ienāca tieši no Baltkrievijas teritorijas. Tāpēc Kijivā Minskas rīcība tiek vērtēta ļoti nopietni.
Pēc Slaidiņa domām, Lukašenko saprot gan Ukrainas un Baltkrievijas spēku samēru, gan riskus, ko radītu tieša iesaiste karā. Viņš arī pievērš uzmanību tam, ka pēc pēdējiem skaļajiem paziņojumiem Lukašenko ir neierasti kluss, lai gan parasti komentē notikumus daudz aktīvāk.